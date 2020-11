Salut torna a integrar els hospitals privats al sistema públic per fer front a la segona onada

Altres notícies que et poden interessar

El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, va signar dijous una instrucció per tornar a integrar funcionalment la xarxa d'hospitals privats en el sistema pública de manera temporal. També afecta les mútues d'accidents de treball.El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha explicat en roda de premsa que l'objectiu és anticipar-se a l'increment de pressió assistencial que es preveu en els propers dies, tot i la millora dels indicadors. Ramentol ha indicat que la instrucció és molt semblant a la de la primera onada, quan la integració va ser un "èxit". Es busca l'ampliació de la capacitat hospitalària instal·lada, tant pel que fa a llits de crítics com d'hospitalització convencional. A dia d'avui el risc de rebrot es situa a 731 i la Rt a 0,94. Malgrat això s'han tornat a sumar 10 noves defuncions aquest divendres i a UCI hi ha 471 pacients, mentre que el total d'ingressats als hospitals és de 2.725.

