Les televisions interrompen el discurs de Trump perquè donava informacions falses

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Histórico corte pic.twitter.com/8s3kLLnuvu — JUAN ANTONIO GINER (@GINER) November 6, 2020

"What a sad night for the United States of America to hear their President say that," @jaketapper says on CNN. "To falsely accuse people of trying to steal the election, to try to attack democracy that way with his feast of falsehoods. Lie after lie after lie." pic.twitter.com/okO58zshjR — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 6, 2020

Diverses televisions dels Estats Units van tallar aquesta matinada la transmissió en directe del discurs de Donald Trump per falses acusacions sobre la corrupció del sistema d'eleccions.El president va acusar de frau electoral els estats governats per demòcrates, a través de suposades proves que circulaven per grups de xarxes socials liderats pels ultraconservadors. Va demanar que es deixessin de comptar els vots perquè eren "il·legals", fent referència a la llei electoral que determina que es poden acceptar els vots per correu que arriben després de les eleccions si tenen el mata-segells el dia anterior dels comicis.També va afirmar que "guanyaria fàcilment" si només es tinguessin en compte els "vots legals", el qual també va publicar a les seves xarxes socials.Amb aquestes paraules, cadenes com la MSCNBC, l'NBC News i l'ABC News es van veure obligades a interrompre la transmissió en directe per desmentir les falses acusacions de Trump. Fins i tot la Fox, que ha donat suport a la seva presidència, va desmentir les paraules. "Quina nit més trista pels Estats Units d'Amèrica veure al seu president [...] acusar falsament a la gent d'intentar rober les eleccions" va afegir Jake Tapper, presentador de la CNN, després de la roda de premsa.Els diaris generalistes amb més audiència dels EUA com The Washington Post, The New York Times o Los Angeles Times, també van desmentir la informació..Amb tot això, Twitter i Facebook van reaccionar per tal d'avisar als usuaris sobre la desinformació. Facebook, per la seva banda, va tancar un grup pro-Trump amb més de 300.000 seguidores, anomenat "Atureu el robatori".

