La Fiscalia obre una tercera investigació contra Joan Carles I

La Fiscalia Anticorrupció ha obert una tercera investigació contra Joan Carles I, que se suma a l'ús de targetes opaques i a les comissions de l'AVE a la Meca. En aquest cas, segons informa la Cadena SER , la investigació es basa en un informe d'intel·ligència financera i es troba en fase molt preliminar. Com que el rei emèrit és aforat, qui pilota aquestes diligències és la Fiscalia del Suprem i, si tira endavant, seria la sala segona de l'alt tribunal qui hauria de veure el cas.Aquesta investigació se sumaria a la de les targetes opaques, en què tant l'emèrit com la seva dona Sofia, són sospitosos d'haver fet moviments financers amb targetes abonades des d'un compte en el qual ni l'exrei ni ningú de la seva família apareixen com a titulars.Segons recull la SER, la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, i el cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, han explicat que el cas encara es troba en estat "embrionari" i no han revelat més detalls a la premsa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor