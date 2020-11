Sanchis surt en defensa de TV3 després dels àudios que revelen pressions per blindar Rahola

AUDIO| El audio en que Madí y @raholaOficial revelan las presiones de JxCat a TV3.



"Esto se lo haremos pagar a [Vincent] Sanchis" https://t.co/zXeoO4ipND pic.twitter.com/lgYUxLURja — El Periódico (@elperiodico) November 5, 2020

AUDIO 2| Madí, sobre Sanchis a Rahola: "Se equivoca porque además le cortarán [ERC] la cabeza igual "

https://t.co/zXeoO4ipND pic.twitter.com/rgyQCRRYUA — El Periódico (@elperiodico) November 5, 2020

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha defensat aquest divendres al Parlament la resiliència de la cadena pública davant qualsevol pressió política després que hagi sortit a la llum una conversa intervinguda per la Guàrdia Civil entre Pilar Rahola i David Madí en què la tertuliana es queixava de tenir poca presència a la televisió. Segons Sanchis, les escoltes proven el seu "criteri propi" i el de TV3 davant d'eventuals ingerències.Sanchis ha respost així al diputat de Ciutadans Ignacio Martín Blanco, que ha qualificat Rahola de "comissària política" per dir que Sanchis "pagarà" la reducció de la seva presència a TV3.El director ha reiterat en seu parlamentària que la freqüència dels col·laboradors depèn dels directors dels programes, als quals ha fet "costat", i no ha anunciat canvis derivats d'aquesta "conversa privada", la filtració de la qual ha censurat.La polèmica ha sorgit arran d'una conversa inclosa en el cas Volhov , i que va fer pública El Periódico , on Pilar Rahola es queixava a David Madí de la seva poca presència a TV3, tot subratllant que és l'única que defensa l'espai de Junts per Catalunya. "No es tracta d'augmentar, sinó de mantenir la que hi havia, que era mínima. 10 minuts un dilluns, 10 minuts dimarts i 10 minuts al FAQS", apunta Rahola, que remarca que tot això "li faran pagar" a Vicent Sanchis, director de TV3.Madí constata en l'àudio que Sanchis "juga als cavalls i creu que el cavall guanyador és l'altre", en referència a ERC, i "fa mèrits per sobreviure el dia després". La tertuliana lamenta que Carles Puigdemont, Francesc Pena i Albert Batet hagin lluitat per mantenir la seva presència a la televisió pública catalana i no ho hagin aconseguit. "Està clar que ho van fer malament en el seu moment, que ja ho reconeixen. Si governem, ja sigui per la via de guanyar o d'estar al govern, el primer que farem és controlar aquest tema", subratlla.Tots dos constaten que per molt que Sanchis estigui apostant pel cavall "guanyador", deixarà de ser director de TV3 si ERC guanya les eleccions. "Li tallaran el cap igualment", constata Madí, moment en què Rahola aprofita per dir que ERC funciona com un partit "estalinista".També apunta que ha parlat amb Puigdemont i que aquest li ha recomanat que es quedi a la televisió pública catalana encara que estigui enfadada, perquè no han aconseguit "instal·lar en el relat públic que ERC domina TV3". En tot cas, assegura que això a partir de llavors canviarà, perquè Batet i Pena faran un "minutatge" de totes les tertúlies i faran preguntes parlamentàries sobre Empar Moliner, Sergi Sol o Toni Soler.Arran de la filtració, Pilar Rahola ha lamentat que s'hagin fet públiques converses seves "trossejades i fora de context", i ha denunciat la vulneració de drets per part dels "aparells repressors de l'Estat". "Tots nosaltres tenim converses d'aquestes, cap de nosaltres sobreviuria a una escolta de converses amb amics o familiars", indica en un vídeo que ha publicat a Youtube, on lamenta que la ciutadania s'hagi acostumat a aquest tipus d'"abusos" per part de l'Estat. "La Guàrdia Civil el que fa és escampar tot això, ho envia als mitjans i ho fa per destrossar persones, per destruir credibilitats", continua Rahola, que també critica que líders polítics com Jèssica Albiach ho hagin aprofitat per criticar.

