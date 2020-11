VÍDEO El nou tema de C.Tangana, una indirecta a Rosalía?

La nova cançó de C.Tangana ha revolucionat la xarxa, i no només per la qualitat del tema. La lletra de "Tú me dejaste de querer" i l'estètica dels personatges que apareixen al videoclip han suscitat la teoria entre els fans de si és una indirecta a Rosalia. Els dos artistes havien estat junts poc abans que ella saltés a la fama amb el "Mal querer". De fet, un dels temes amb que la catalana ja va començar a notabilitat va ser amb "Antes de Morirme", que va gravar amb C.Tangana.El videoclip, publicat aquesta mateixa mitjanit, ja porta més de 800.000 visualitzacions. La cançó, feta amb la participació de La Húngara i el Niño Elche, és destaca pel seu beat i com estableix un diàleg entre modernitat urbana i les arrels. Encara que el que més acaba d'enganxar és la part emocional de la lletra. I és aquí on encara naixen més teories sobre la possibilitat que aquesta vagi dedicada a la Rosalia."Tú me dejaste de querer/Cuando te necesitaba/ Cuando más falta hacía/Tú me diste la espalda" resa l'inici de la cançó que arriba a un dels seus clímax quan Tangana pregunta: "Dime en quién piensas cuando te acuestas./ Porque yo pienso en ti". Una frase que fa que molts es plantegin si no està enviant un missatge a la Rosalia, dient que després de tant de temps, no l'ha pogut oblidar.

