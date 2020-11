Així seran les cavalcades de reis en plena pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

El subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha afirmat que les cavalcades de reis hauran de ser "estàtiques, molt controlades i molt perimetrades". Delgado ha dit en declaracions a TV3 que es treballa en un format "viable" en la situació epidemiològica del moment i les restriccions que hi hagi vigents, però en tot cas ha descartat les cavalcades com s'entenien fins ara. Ha apuntat que s'assemblaran més "a un tipus de representació".D'altra banda, ha afirmat que la desescalada de les actuals restriccions pot ser "asimètrica", també per territoris, però que encara és aviat per començar. La passada nit els Mossos han aixecat 212 actes per incompliment de les mesures.Delgado ha incidit que la importància és reduir la mobilitat i ha fet una crida a buscar espais no molt massificats i fer ús sempre de l'ús de la mascareta i la resta de mesures de seguretat. Ha afirmat que les mesures "no són màgiques" i que necessiten un temps per donar efectes. En aquest sentit, ha reconegut que hi pot haver un cert cansament però ha afirmat que, ara per ara, no hi ha una altra alternativa per frenar l'avenç dels contagis.Ha explicat que des de Protecció Civil intenten avançar-se als escenaris com es podrà fer la desescalada i ha reflexionat que un cop aquesta estigui feta el que no es pot fer és repetir les pautes que han portat a la segona onada. "Si ho repetim tot, l'escenari tornarà a ser el que tenim ara", ha manifestat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor