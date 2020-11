Menjar fruits secs provoca canvis en l'ADN dels espermatozoides

Una investigació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i CIBERobn, liderats pel científic Jordi Salas Salvadó, ha demostrat que menjar fruits secs de manera regular provoca canvis en l'ADN dels espermatozoides. En concret sobre els "patrons de metilació de l'ADN espermàtic", ha informat la URV. L'estudi s'ha fet en 72 participants sans, no fumadors i joves i que consumien una dieta d'estil occidental.D'aquests 72, 48 consumien fruita seca i els altres 24 formaven part del grup de control. Els investigadors han pogut observar que 36 regions genòmiques metilaven de manera diferencial entre l'inici i el final de l'assaig únicament en els individus que consumien fruita seca.Aquests canvis en els espermatozoides poden comportar també canvis en la capacitat de fecundar. El treball s’acaba de publicar a la revista científica 'Andrology'. L'estudi s'ha fet en col·laboració amb investigadors de la Universitat d'Utah dels Estats Units, liderats per Douglas T. Carrell.L’anàlisi es va fer en el marc de l’estudi FERTINUTS, un assaig clínic liderat per la investigadora Mònica Bulló i l'investigador Albert Salas-Huetos els resultats principals del qual es van publicar el 2018. En aquest treball van demostrar que el consum de fruita seca durant catorze setmanes millorava significativament el nombre de espermatozoides, la vitalitat espermàtica, així com la motilitat i morfologia dels espermatozoides.Albert Salas-Huetos, que treballa a la Universitat de Harvard (Estats Units), ha afirmat que "aquest treball demostra que hi ha algunes regions sensibles de l'epigenoma espermàtic que podrien respondre a la dieta, la qual cosa podria comportar canvis en els espermatozoides i en la capacitat de fecundar". Els investigadors també han assenyalat que els possibles beneficis per a la salut de les troballes necessiten més estudis que comprovin les dades observades en altres poblacions.

