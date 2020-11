Ja es poden autodestruir missatges a Whatsapp: t'expliquem com

Com funciona?

Com activar la funció:

Per fi ha arribat una de les opcions més esperades de WhatsApp: els missatges que s'autodestrueixen. L'app va anunciar-ho el 2019 i per fi l'ha posada en marxa en la seva nova actualització.Per poder utilitzar aquesta opció, cal accedir a la configuració i activar la secció "missatges temporals". Un cop fet, els missatges que s'enviïn al xat seleccionat s'eliminaran al cap de 7 dies. Això només afectarà els textos rebuts des que s'hagi activat la funció, no els missatges anteriors. En un xat individual, qualsevol usuari pot activar o desactivar aquesta funció. En un xat grupal, en canvi, només ho poden fer els administradors del grup.Dit això, també cal assenyalar que aquesta funció té alguns inconvenients. Per exemple, si una persona respon un missatge, aquest text es mantindrà en la conversa encara que el missatge original s'hagi "autodestruït". Per tant, no s'eliminarà tot el contingut.Obre el xat de WhatsApp.Prem el nom del contacte.Prem Missatges temporals.Si se t'indica, prem continuar.Selecciona activats.Obre el xat de grup de WhatsApp.Clica el nom del grup.Clica Missatges temporals.Si se t'indica, clica continuar.Selecciona activats.

