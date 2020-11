La vacuna contra la Covid només protegiria un any i mig, segons «The Lancet»

Altres notícies que et poden interessar

Un any i sis mesos. Aquesta és la duració màxima de la protecció contra el coronavirus que la revista mèdica The Lancet preveu que tindrà la vacuna. Un estudi publicat en aquest mitjà ha assegurat que l'eficàcia i la protecció de les vacunes hauria d'estar per sobre del 80%, tot i que la duració de la immunitat continuarà sent incerta durant diversos anys."Les dades que tenim sobre la immunitat als altres coronavirus suggereixen que la immunitat al SARS-CoV-2 hauria de ser curta, tal vegada d'uns 12-18 mesos. Si passar la infecció prevé d'un cas greu de Covid-19 o una reexposició al SARS-CoV-2 encara no se sap", explica l'article.En aquest sentit, el temps que es tardarà per aconseguir la immunitat col·lectiva a través de la vacunació, i la quantitat de vacunes necessàries, als diferents països, l'estudi augura un progrés lent i gradual. "L'entrega de vacunes probablement augmentarà gradualment a mesura que les capacitats de fabricació es desenvolupin entre 12 i 14 mesos després de la llicència d'una vacuna Covid-19. Per tant, l'impacte de la vacunació en la transmissió del SARS-CoV-2 començarà lentament i s'acumularà en uns pocs anys per aconseguir la cobertura objectiva", exposa el text.Per tant, la quantitat de gent que s'ha de vacunar durant el primer any és major que la quantitat de població que s'han de vacunar un cop el sistema s'hagi estabilitzat. "La major part de la població serà susceptible a mesura que s'iniciï la immunització massiva, però passats uns anys és d'esperar que una gran proporció sigui immunitzada de manera que és crei una immunitat col·lectiva eficaç", indica The Lancet.

