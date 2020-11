ERC no vetarà els pressupostos de Sánchez per negociar-los: «Seria una greu irresponsabilitat»

ERC no torpedinarà el primer round dels pressupostos generals de l'Estat. Els republicans, que estan disposats a negociar els comptes amb el govern de Pedro Sánchez, han anunciat a través d'un comunicat que no presentaran esmena a la totalitat als comptes i que, per tant, no vetaran el primer dels tràmits perquè prosperin. "Seria una irresponsabilitat", han argumentat des del partit d'Oriol Junqueras. L'estratègia és oposada a la dels quatre diputats de Junts, que ja van anunciar aquest dijous que presenten una esmena a la totalitat per tenir força negociadora.Les esmenes a la totalitat presentades pel PP, Vox, JxCat i la CUP es votaran el pròxim dijous al Congrés dels Diputats i és la primera cursa d'obstacles que hauran de superar els comptes per seguir avançant. Des de la cúpula d'ERC, argumenten que el partit busca mantenir un equilibri entre la denúncia de la judicialització del procés i l'exigència en els comptes amb la responsabilitat de la gestió de la crisi. "No ens podem permetre el 'no a tot'. Segurament és la posició més fàcil, però no la que necessita la ciutadania de Catalunya, les nostres empreses i el nostre teixit social", han defensat els republicans.El grup encapçalat per Gabriel Rufián al Congrés argumenten que la pandèmia està comprometent el sistema sanitari, aturant l'economia i fent augmentar la despesa pública. "Davant d’aquesta situació, bloquejar els pressupostos generals de l’Estat, que són una necessitat urgent també pel conjunt de catalans i catalanes, seria una greu irresponsabilitat", subratllen. Tot un dard adreçat a la decisió contrària que ha pres el grup de Laura Borràs.Amb tot, els d'Oriol Junqueras avisen que no bloquejar el primer tràmit dels comptes no significa que votin favorablement. De fet, consideren que la proposta de pressupostos "ha de millorar" i puntualitzen que en aquests moment estan "lluny" d'emetre un sí. "Treballarem perquè aquests comptes siguin justos amb Catalunya i amb les necessitats de la ciutadania en la situació actual", defensen.El camí que té ERC per endavant no és senzill, especialment després de les detencions arran de l'operació Volhov i el silenci del govern espanyol malgrat que els republicans han denunciat que es tracta d'una "operació il·legal i fraudulenta" que té per objectiu l'"espionatge polític". JxCat ha subratllat especialment la repressió com un dels motius per presentar una esmena a la totalitat que serveixi per plantar un pols a l'hora de negociar amb Sánchez.Tot i això, la prioritat de Sánchez és intentar aglutinar el suport dels republicans i la dels quatre diputats del PDECat que discrepen de la decisió de Borràs, així com de la majoria de la investidura. Però, a la vegada, el president del govern espanyol, a desgrat de Podem, no ha abandonat la seva aspiració de sumar també el sí de Ciutadans per vendre que aquests són uns comptes amb un suport transversal. L'objectiu el manté vigent malgrat la incomoditat de Pablo Iglesias i malgrat el veto creuat entre ERC i el partit taronja.Els d'Inés Arrimadas també han desestimat la presentació d'una esmena a la totalitat i continuen abonant el ser rol d'oposició "responsable" en contraposició al PP. De fet, les crides des del PSOE per intentar que Pablo Casado es desmarqui de les posicions de Vox i faciliti uns pressupostos que sostenen que són clau per afrontar la crisi han estat constants.De fet, els pressupostos que impulsen Sánchez i Iglesias inclouen una despesa històrica de 196.000 milions d'euros, ja que canalitzaran els primers 27.000 milions procedents dels fons europeus. A més, també contemplen un augment d'impostos a les rendes més altes: un augment de l'Impost de Societats que limita les exempcions per filials, un increment d'1 punt de l'Impost del Patrimoni per a patrimonis de més de 10 milions d'euros, suma 3 punts a l'impost de l'IRPF a les rendes de capital de més de 200.000 euros, i augmenta 2 punts l'IRPF per a rendes de treball de més de 300.000 euros.Els pressupostos del 2021 suposen també el passatge per a l'estabilitat del govern de coalició de la Moncloa, que fins ara ha hagut de governar amb els comptes prorrogats del darrer govern del PP.

