Una quarantena de residents morts pel brot de Covid-19 a la residència Les Vinyes de Falset

El brot de Covid-19 detectat el setembre a la residència Les Vinyes de Falset ha acabat amb la vida de 40 residents, segons ha assegurat l'Ajuntament de Falset en un comunicat. Segons el consistori, que hauria estat informat pel Departament de Salut, encara hi ha 18 positius i 52 persones ja han superat el virus.El centre fa unes setmanes va ser intervingut per la Generalitat. A banda, al municipi hi ha sis casos positius, dos dels quals estan hospitalitzats mentre que els altres quatre es troben en aïllament domiciliari.

