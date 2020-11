Simón considera que un confinament domiciliari «no serà necessari»

Simón també s'ha referit en la roda de premsa d'aquest dijous a la tarda per valorar l'actualitat de l'emergència sanitària per la covid-19 al col·lectiu sanitari, un dels més afectats per la infecció durant la primera onada de la pandèmia. Segons ha dit, ara les taxes d'incidència entre aquest col·lectiu són "pràcticament les mateixes" que les observades a la població general, fet que indica que el personal sanitari "no és ara punt de transmissió" i que està "tan protegit" com la resta de la població, tenint en compte que estan en un punt de major risc.El directiu sanitari també ha augurat que els resultats de l'estudi de seroprevalència, que es coneixeran demà, indicaran que "com a màxim un 10%" de la població ha passat la malaltia. Per tant, si es compleixen els seus pronòstics, caldria descartar la idea de la immunitat adquirida per la transmissió comunitària.També ha indicat que la mitjana d'edat de les defuncions per covid-19 està en els 86 anys i ha subratllat que la "virulència" de la infecció a les residències de gent gran -un dels focus més preocupants durant la primera onada- és menys agressiva, amb una letalitat "molt menor".Finalment, sobre les festes nadalenques, Simón ha deixat entreveure que les mesures restrictives es mantindran amb algun format. "No estem prenent mesures com les actuals per després relaxar-nos i que en tres, quatre o cinc dies tornem a estar en la mateixa situació", ha advertit.