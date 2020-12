Najat Driouech serà la número quatre d'ERC a les llistes del 14-F

La @najat_driouech representa la República Catalana que volem contruir: un país orgullós de la seva gent! 💪🏾 pic.twitter.com/soAgWML9sP — ERC_Ciutadania (@ErcCiutadania) October 21, 2020

L'activista social i diputada al Parlament d'origen marroquí Najat Driouech (Asilah, Marroc, 1981) serà la número quatre de la llista d'ERC a les pròximes eleccions del 14 de febrer. Així ho ha ratificat ja la direcció del partit, segons ha pogut saber, després d'un procés de deliberació en el qual també estava sobre la taula el nom de la regidora de Barcelona Elisenda Alamany, que finalment continuarà només a l'ajuntament.Treballadora social, filòloga i professora, Driouech va entrar al Parlament després de les eleccions del 2017, on ocupava el desè lloc de la llista per Barcelona, i va ser la primera diputada catalana amb hiyab a l'hemicicle. Ha estat mediadora intercultural i actualment és tècnica d'ocupació i formació a l'Ajuntament del Masnou, on hi viu des dels 9 anys. Anirà doncs, en el quart lloc de la llista que encapçala Pere Aragonès amb Laura Vilagrà en segona posició i el president de la cambra, Roger Torrent, en el tercer. L'escalada de posicions de Driouech a la candidatura respon a la voluntat del partit d'Oriol Junqueras d'exhibir que és capaç d'eixamplar les fronteres del projecte independentista incorporant en els primers llocs de la llista una independent que, a més, visualitza la diversitat de la societat catalana i la lluita contra l'extrema dreta.L'activista va conèixer Junqueras l'any 2015 i, des d'aleshores, es va aproximar a l'òrbita d'ERC fins acabar formant part de la candidatura de les eleccions del 21-D. Durant la legislatura ha protagonitzat rèpliques a l'extrema dreta, amb qui ERC buscarà confrontar en una campanya en la qual les enquestes auguren que Vox pot entrar en el Parlament.A més, encara cueja la reunió del vicepresident del Parlament, Josep Costa, amb partits d'ultradreta i xenòfobs per la qual els republicans van demanar la dimissió del dirigent de JxCat . "Sóc dona, musulmana i independentista. Soc tot allò que vostè desprecia. El seu feixisme i el seu racisme seran només seus", va respondre el passat 21 d'octubre a Santiago Abascal a través de les xarxes socials. També va criticar que Ciutadans utilitzés al Parlament l'expressió "o tots moros o tots cristians" durant un debat a la cambra el passat mes de març.L'estratègia d'ERC, recollida en el llibre signat pel líder d'ERC i de Marta Rovira pivota en la capacitat de muscular el projecte i sostenir àmplies majories en el temps a base de convèncer nous adeptes. Els de Càlabria tenen especialment entre cella i cella l'òrbita dels comuns i el sector més catalanista del PSC, on detecten una significativa frontera de nous votants. De fet, just aquest dijous s'ha concretat també el fitxatge de l'exdiputat del PSC Carles Castillo com a número quatre d'ERC per Tarragona. El dirigent va estripar el carnet del partit de Miquel Iceta a principis de setembre per discrepàncies en el posicionament sobre la situació dels presos polítics i el dret a l'autodeterminació.Junqueras diposita en Driouech la confiança per incorporar-la en els primers llocs de sortida d'una llista que, més enllà d'exhibir perfil de gestió amb Aragonès i Vilagrà, promogui nous lideratges que ha aconseguit captar el partit en els darrers anys fent bandera del pragmatisme i amb vocació aglutinadora.

