Barcelona podria tenir taxis voladors en menys de dos anys

Barcelona podria comptar amb aerotaxis el 2022 si prospera una iniciativa d'Enaire. El gestor estatal de navegació aèria treballa en dos projectes europeus per gestionar la futura mobilitat de les persones a les àrees urbanes i periurbanes amb vehicles voladors, concretament amb aerotaxis, i activitats com la paqueteria amb drons.Està previst que ambdues iniciatives comptin amb demostracions d'aerotaxis el 2022 a Europa i Enaire gestioni els vols de les primeres demostracions a l'Estat, a Barcelona i Santiago de Compostela. "És necessari portar la mobilitat urbana a la tercera dimensió, a l'espai aeri, i fer-ho d'una forma més eficient i sostenible", assegura el director general de l'entitat, Ángel Luis Arias.Enaire treballa "intensament" a U-Space des de la seva concepció per la Comissió Europea, amb la publicació del "U-Space Blueprint" el 2017, col·laborant i participant en projectes estatals i internacionals. Entre aquests, destaca el projecte DOMUS, liderat per Enaire conjuntament amb 17 empreses privades i entitats públiques, amb un pressupost de quatre milions d'euros.El projecte va concloure amb la realització d'uns exercicis de validació del concepte U-Space que van ser un "èxit", tant per l'execució de les operacions simultànies gestionades digitalment, com per la demostració del concepte operacional i de la seva arquitectura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor