Cremen nou cotxes en un descampat utilitzat com aparcament a Mollet

📌 Bombers i cossos de seguretat estan extingint i controlant el foc causat pels vehicles cremats al descampat al costat del Mercat de San Pancraci.#Mollet pic.twitter.com/XvUSzzCiCL — Ajuntament de Mollet (@ajmollet) November 4, 2020

Un incendi ha calcinat dos cotxes i n'ha afectat set més aquest dimecres a la nit en un descampat de Mollet del Vallès utilitzat com aparcament de vehicles. Segons han informat Bombers i l'Ajuntament de Mollet, els fets no han causat ferits. S'investiguen els causes que haurien provocat les flames.Dues dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat una hora per donar el foc per extingit.

