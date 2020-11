La Sindicatura detecta fraccionament de desenes de contractes a l'Àrea Metropolitana

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va abusar de la contractació menor, la qual permet atorgar a dit adjudicacions per sota d'un valor màxim. Així ho apunta un informe de la Sindicatura de Comptes sobre la contractació administrativa a l'ens durant el 2016, any en què, segons detalla, l'AMB va tramitar fins a 860 contractes menors per un import inicial de 4,6 milions que després es va inflar fins a 6,3 milions. En desenes d'aquests casos, el preu de l'adjudicació hauria superat el màxim permès per fer contractació a dit i, en d'altres, s'haurien pogut fraccionar adjudicacions per no haver de fer concurs públic, a banda d'altres irregularitats detectades contràries a la llei.L'AMB, que el 2016 ja estava presidida per Ada Colau arran d'un pacte entre ICV-comuns, PSC i ERC, hauria atorgat fins a 109 contractes menors que, en conjunt, sumaven 2,5 milions i que individualment van superar el topall permès per a aquesta modalitat contractual i, per tant, haurien hagut de ser licitats de forma oberta. D'aquests, 85 eren contractes de serveis, 19 eren de subministraments i els altres cinc, d'obra.La Sindicatura també ha trobat 35 contractes menors més que, malgrat que cadascun es trobava per sota del topall de cost, compartien el mateix objecte i proveïdor que d'altres i que, en conjunt, sí que superaven aquest límit. En 38 contractes menors més, l'objecte era diferent però compartia tipus de prestació -redacció de projectes, assistència tècnica, estudis diversos, compra de material...- i van ser adjudicats als mateixos proveïdors. La Sindicatura considera, en aquest cas, que haurien hagut d'adjudicar-se a través d'un contracte marc seguint els principis de concurrència i publicitat.L'informe encara detecta més irregularitats en aquest camp, com un seguit de contractes menors en àmbits com manteniment informàtic, auditories, inspeccions o revisions oftalmològiques que es presten de forma anual i adjudicant-se sempre al mateix proveïdor. La Sindicatura considera que, per tant, la contractació hauria de fer-se oberta i plurianual, motiu pel qual, com en els anteriors casos, "considera que hi ha hagut un fraccionament indegut del contracte".En les al·legacions finals a l'informe, l'AMB no discuteix l'existència d'aquestes irregularitats -com sí que fa en d'altres punts- i simplement apunta que el 2018, coincidint amb una nova regulació de la contractació pública, "va establir un circuit i procediment específic en el seu sistema de gestió contractual per assegurar que tota la contractació menor compleixi amb els requisits fixats" per la llei. I arran d'això, "la contractació menor s'ha reduït considerablement".La Sindicatura, però, també detecta altres irregularitats en més modalitats de contractació, com increments exagerats en el cost de diverses adjudicacions que, al seu criteri, haurien hagut de comportar una nova licitació. En el cas de les obres per a la connexió mitjançant carril bici entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, aquestes van ser atorgades per poc més d'un milió d'euros i va acabar costant-te quasi 1,5 milions, un 43,3% més.En un altre contracte de reurbanització de carrers a Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat, el cost final es va disparar un 26% més del preu adjudicat, dels 881.812 euros fins a 229.495 més. En aquest cas, l'AMB al·lega que l'increment no respon a modificacions del contracte, sinó a obres complementàries a aquest i permeses en la normativa vigent, explicació que no satisfà a la Sindicatura.En tot cas, l'informe també apunta que el contracte per al manteniment de la xarxa de parcs del sector Llobregat, atorgat en tres lots per 35,7 milions, preveia increments posteriors segons l'IPC, però al final aquest va augmentar el cost en 2,6 milions més que aquest índex. Igualment, unes obres a Molins de Rei adjudicades per 1,2 milions d'euros van acabar constant-ne un 10,4% més, i l'adjudicació per 5,9 milions del servei de transport nocturn a Barcelona, l'Hospitalet i municipis del Baix Llobregat va ser prorrogat per 6,5 milions, un 14,1% més, sense nova licitació.De la mateixa manera, la Sindicatura detecta increments excessius en el cost de les obres en ecoparcs, la modificació del servei o l'increment en el període de prestació d'aquests sense obrir noves licitacions. En un cas, l'augment del cost del contracte va suposar un 98,6%, en un altre, un 55,6% més, i en un tercer, fins a un 127,6% més, duplicant la quantitat d'adjudicació. L'informe inclou també augments de despesa per damunt del pactat en serveis d'autobusos, així com lamenta que, en la compra d'espais publicitaris derivats d'acords marc, es van deixar períodes molt breus per optar a la licitació en dues ocasions: set dies o fins i tot 72 hores.L'AMB, en les al·legacions, justifica que les dificultats tècniques permetien a les empreses presentar ofertes en aquest període i que, si no ho feien, no era per temps sinó per manca d'interès. Pel que fa als contractes relacionats amb la gestió dels residus, afirma que tenia el suport de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per aplicar-ne les modificacions de contracte sense licitar-ne un de nou.

