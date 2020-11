L'epidemiòleg de referència d'Itàlia: «Em preocupa més la incapacitat política que el virus»

Altres notícies que et poden interessar

Andrea Crisanti és l'especialista més escoltat a Itàlia quan parla sobre la pandèmia del coronavirus. El director del Laboratori de Virologia i Microbiologia de la Universitat de Pàdua és considera l'artífex del model del Vèneto, on es va controlar la Covid-19 amb tests després d'un experiment a Vò, primer municipi amb un mort per coronavirus a Itàlia.Després de tot, la visió de l'epidemiòleg és força pessimista, tal com mostra en una entrevista al diari argentí La Nación : "Hem perdut 5 mesos, s'ha desaprofitat l'estiu", lamenta, en plena segona onada. De fet, va un pas més enllà i assegura que si no es canvia la gestió de la pandèmia, entre gener i febrer es produirà una tercera onada.I és que, per Crisanti, el problema a Europa són els governs: "Estic més preocupat ara que el març passat, però no tant pel virus, sinó per la incapacitat de la classe política d'enfrontar-se d'una forma resolutiva a aquest problema", afirma, contundent. En aquest context, diu que "si Taiwan, Singapur i Vietnam ho van aconseguir, és sorprenent que Europa encara no hagi trobat una solució comú, amb tots els recursos que té".Sobre què fan malament els polítics, Crisanti apunta que falla especialment el testeig: "si ara Itàlia posa mesures restrictives i aconsegueix bloquejar la transmissió, en 4 o 6 setmanes s'aixecaran les mesures i llavors, si no s'ha posat en marxa un sistema de vigilància que aconsegueixi bloquejar la transmissió, calculo que arribarà la tercera onada a principis d'any", apunta, tal com assegura que va passar entre la primera i la segona.En aquest sentit, l'investigador denuncia que "van ignorar moltes iniciatives, com els meus consells d'utilitzar els mesos passats per crear un sistema de vigilància activa similar al que van posar en marxa països com Taiwan, Corea i Singapur, que van controlar el virus". Amb tot, afegeix que "no tinc resposta" al motiu pel qual no li van fer cas, si bé assenyala que "els polítics van pensar que el perill havia acabat i que no valia la pena fer inversions. Van subestimar el perill".

