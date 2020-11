El Govern diu que no es precipitarà a l'hora d'aixecar les restriccions a bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

Primer "consolidar" el ritme a la baixa en la capacitat de transmissió del virus i després valorar quines restriccions es mantenen i quines no. Aquesta és la recepta amb què treballa el Govern, segons ha assegurat aquest dijous en roda de premsa la consellera de Salut Alba Vergés. La consellera ha assegurat que "molt probablement" es confirmi una pròrroga del toc de queda, després que aquest matí donés per feta la pròrroga . També ha demanat anar "a poc a poc" abans de valorar possibles aixecaments de les restriccions a bars, restaurants i comerços."Les mesures actuals funcionen i no les tocarem fins que tinguem el ritme que clarament volem", ha dit Vergés. L'índex de transmissió s'ha situat els darrers dies per sota d'1, cosa que no passava des de finals de setembre. Vergés també ha avançat que la setmana que ve el Govern valorarà si prorroga o no el confinament perimetral de cap de setmana, en vigor des de la setmana passada.Vergés ha defensat que les restriccions vigents aprovades per la Generalitat estan "donant fruits". Amb tot, Salut preveu que l'efecte de les mesures sigui progressiu als hospitals. "Fins d'aquí a uns dies no veurem una davallada d'ingressos", ha dit Vergés, en un moment en què les Unitats de Cures Intensives dels hospitals catalans estan al 85% de la seva capacitat"És d’esperar que en les properes dates la pressió sobre llits de crítics i hospitals segueixi creixent", ha assegurat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella. El director del CatSalut ha assegurat que el sistema sanitari està reprogramant proes que es van haver de suspendre en la primera onada i ha afirmat que des de dissabte passat ja es poden contractar estudiants d'últims cursos i reincorporar personal jubilat per disposar de més professionals.El Govern defensa unes restriccions que no s'han complert sempre des que estan en vigor. Per exemple, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha reconegut que dijous passat es va registrar un increment del 12% de sortides de l'àrea metropolitana. Dilluns, les entrades van incrementar un 8%.Sàmper ha anunciat que aquest cap de setmana els Mossos tornaran a desplegar 15.000 agents per garantir el compliment del toc de queda i el confinament municipal, repartits en 200 punts.En les darreres tres setmanes, els Mossos i les policies locals han interposat més de 15.000 denúncies contra ciutadans que s'han saltat restriccions. També s'han denunciat 330 establiments, per 13 dels quals s'ha ordenat el tancament.

