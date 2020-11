VÍDEO Dinamarca sacrifica 17 milions de visons amb una mutació de la Covid-19

Imágenes del exterminio de visones en Dinamarca a causa de la Covid-19. // Vía @DjurensRatt pic.twitter.com/Vx6pkKB8fH — Aitor Garmendia (@Tras_los_Muros) November 5, 2020

Dinamarca ha començat a sacrificar 17 milions de visons en els quals s’ha descobert una mutació del coronavirus que representa un risc per a futures cures. Les autoritats ja han detectat 12 persones infectades amb aquesta mutació del virus.El major productor de pells de visons del món haurà de sacrificar els animals, ja que els científics han trobat que els pacients afectats han deixat de generar anticossos amb aquesta mutació, amb el qual “pot esdevenir un risc per a una futura vacuna”, afirma la ministra danesa, Mette Frederisksen.La ministra també ha anunciat que les Forces Armades, la Guardia Nacional i l’Agència Danesa de Maneig d’Emergències es mobilitzaran per ajudar a les granges amb una matança massiva dels visons que es troben a vivers de Dinamarca. Entre 15 i 17 milions de visons ja han començat a ser sacrificats com a un “esforç nacional” per eliminar “l’amenaça” que suposa a l’hora de desenvolupar una vacuna contra la Covid-19, assenyala el ministre de salut, Magnus Heunicke.(Avís als lectors: el vídeo a continuació conté imatges sensibles de l'extremini)Ja s’han detectat 270 granges de visons amb la mutació de la Covid-19 i es sospita que n’hi ha 23 més afectades, informa l’Administració d’Aliments i Veterinària de Dinamarca.La pandèmia a Dinamarca té un augment de contagis preocupant, ja s’han sumat 983 nous casos al país. Fins ara, més de 51.000 persones s’han contagiat i hi ha hagut més de 700 morts.

