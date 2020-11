Els alumnes es faran les proves PCR a ells mateixos a partir de l'institut

Frenar el coronavirus a les aules és una de les prioritats del Govern. És per això que s'han posat en marxa noves mesures, com és el cas de les automostres. Així el Departament d'Educació començarà la propera setmana la formació dels docents perquè facin un "guiatge" als alumnes a partir d'ESO per recollir-se ells mateixos l'automostra a través de frotis nasal en cas de positiu al grup.La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, ha confirmat aquest canvi en el protocol amb l'objectiu d'"alliberar" recursos de l'atenció primària, ja que fins ara eren aquests professionals els encarregats de fer les proves. Ara seran els propis alumnes els que es faran la mostra, sota la mirada dels docents. D'altra banda, ha confirmat que es "ralentitza o congela" la realització de cribratges massius als centres. A més, els contactes que superin la quarantena podran tornar al centre, tot i no tenir el resultat de la PCR.Cuenca ha afirmat que en l'actual fase de mitigació cal "preservar recursos de l'àmbit sanitari" i s'ha referit especialment al personal de l'atenció primària. Justifica així el fet que a partir d'ara, i a partir de secundària, ja no es desplaci personal sanitari a fer les proves quan es detecta un positiu en un grup bombolla. Com ja va anunciar Salut el passat divendres, en aquesta etapa s'instaurarà un sistema d'automostra per frotis nasal.Per poder-ho aplicar, els docents rebran formació la propera setmana a través de vídeos tutorials, que s'estan acabant de preparar aquesta setmana. Un cop s'hagi completat aquesta formació i estigui clar el protocol per part del Departament de Salut per enviar els kits als centres, es començarà a aplicar aquesta nova metodologia, tot i que no s'ha concretat el dia.Així, els alumnes hauran de rentar-se bé les mans, prendre la mostra a través de l'escovilló, col·locar-lo al tub, segellar-lo dins d'una bossa, etiquetar la bossa i posar-la en un contenidor que "aquell dia o l'endemà", passarà a recollir Salut. Tot això ho faran sota la mirada i la guia d'un docent. Els kits els enviarà Salut al centre escolar.Cuenca ha assegurat que aquest sistema no es posarà en marxa fins que no se n'hagi informat correctament – hi ha previstes reunions amb els sindicats i ja se n'han fet amb els directors- i els docents hagin rebut la formació necessària. La secretària ha garantit també que "no hi ha risc biològic" per al docent, ja que la mostra se la recull el propi alumne.Amb el canvi, insisteix, es pretén garantir que es poden mantenir els cribratges dins dels grups bombolla que es fan quan es detecta un positiu i, a més, "alliberar" recursos humans de la primària en un àmbit, l'escolar, on ha assegurat que el virus "té baixa incidència". "És un acte de responsabilitat en relació als recursos limitats humans que ara mateix hi ha en l'àmbit de la primària", ha manifestat.Cuenca sosté que l'organtizació serà la mateixa que fins ara als centres escolars i que l'únic canvi és que la mostra se l'agafarà l'alumne. D'altra banda, apunta que si alguna família no ho autoritza no s'obligarà ningú a fer l'automostra i se li podria indicar una alternativa. En tots els casos, la quarantena de 10 dies és obligatòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor