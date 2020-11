JxCat presentarà esmena a la totalitat als pressupostos de Sánchez

Junts per Catalunya no està disposada a facilitar l'aprovació dels pressupostos del govern espanyol per al 2021. La portaveu del grup al Congrés, Laura Borràs, ha anunciat que presentaran una esmena a la totalitat als comptes i ha argumentat que ho fan "per responsabilitat" i com a "crit d'alarma". Els quatre diputats del PDECat, però, ja van advertir que no pensaven presentar una esmena a la totalitat i, per tant, tornaran a actuar de forma diferenciada com ja ho van fer la setmana passada en la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma. ERC continua disposada a negociar els comptes amb la Moncloa i encara no ha revelat si presentarà o no esmena a la totalitat.Segons la portaveu de JxCat, els comptes de l'executiu de Pedro Sánchez per a l'any que ve "no són bons per a Catalunya" i són "insuficients per afrontar les necessitats de la societat catalana". La portaveu de JxCat a la cambra baixa ha argumentat que l'esmena, que es votarà la setmana que ve al Congrés, és una "manera de poder negociar" amb el govern espanyol i té vocació de "posar de manifest les mancances" dels comptes per "tenir l'oportunitat de corregir-ho".Per negociar un canvi en el posicionament de JxCat, Borràs ha dit que cal que hi hagi un "canvi en l'actitud del govern espanyol", a qui ha retret que "no dialoga". "Necessitem que hi hagi algú a l'altre costat que vulgui negociar", ha dit. Borràs ha considerat que els pressupostos "giren l'esquena als catalans", "no resolen l'espoli fiscal congènit" i "no tenen en compte els deutes" de l'estat espanyol amb Catalunya.Precisament aquest dijous la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, està mantenint una ronda de contactes amb tots els grups per parlar de la negociació de pressupostos. PSOE i Podem no aspiren a convèncer JxCat, però sí al grup que encapçala Gabriel Rufián. Fins ara, els republicans s'han mostrat disposats a negociar els comptes, que defineixen com un "instrument útil" per poder obtenir més recursos per fer front a la crisi social i econòmica.

