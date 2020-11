Brusel·les empitjora les previsions per a l'economia espanyola

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea empitjora més d'un punt les previsions econòmiques del govern espanyol per a aquest any. En els càlculs de la tardor, l'executiu europeu calcula que el PIB espanyol caurà un 12,4% el 2020, una xifra que eleva un punt i mig la davallada respecte als pronòstics del juliol. Les noves previsions de la Comissió Europea confirmen Espanya com l'estat de la Unió Europea més afectat econòmicament per la Covid-19 i també són menys optimismes sobre la recuperació.Els càlculs de Brussel·les rebaixen en gairebé dos punts fins al 5,4% el repunt per a l'any que ve, mentre que el govern espanyol estima que el creixement serà del 7,2% el 2021. En canvi, la Comissió Europea preveu que l'atur a Espanya se situï aquest any en el 16,7%, quatre dècimes per sota de les previsions del govern espanyol. Malgrat el repunt econòmic l'any que ve, Brussel·les estima que la desocupació augmentarà fins al 17,9% el 2021.Pel que fa al dèficit, la Comissió Europea també creu que serà superior aquest any al que estima el govern espanyol. Les previsions de l'executiu comunitari l'eleven fins al 12,2% mentre que el govern espanyol anticipa un dèficit de l'11,3%. A més, els càlculs de la Comissió preveuen que el dèficit es mantingui elevat en els pròxims dos anys, en el 9,6% el 2021 i en el 8,6% el 2022.La pandèmia també dispara les previsions de deute de l'Estat per a aquest any. Arribarà fins al 120,3% del PIB, segons els càlculs de la Comissió Europea, que preveu que Espanya no pugui reduir el deute en els pròxims dos anys. De fet, l'executiu europeu preveu que el deute continuarà pujant fins al 122% el 2021 i fins al 123,9% del 2022.Les noves previsions de la Comissió Europea suposen una forta rebaixa respecte a les del juliol, que preveien una caiguda del PIB espanyol del 10,9% aquest any i un creixement del 7,1% el que ve. A més, certifiquen que Espanya és l'estat de la Unió Europea més afectat econòmicament per la pandèmia. El segon estat més afectat, segons les previsions de Brussel·les, és Itàlia, amb una caiguda del PIB del 9,9% aquest any. El tercer és Croàcia amb una caiguda del 9,6% i el quart França amb una disminució del PIB del 9,4%.Respecte al conjunt de l'eurozona, el PIB espanyol caurà el 2020 més de quatre punts i mig respecte a la mitjana de la zona euro, per a la qual s'estima una caiguda del 7,8% aquest any. En canvi, les previsions de Brussel·les calculen que el PIB espanyol creixerà més d'un punt per sobre de la mitjana de l'eurozona l'any que ve. La previsió de repunt del PIB de la zona euro per a l'any que ve és del 4,2%.

