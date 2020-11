L'economia catalana remunta a l'estiu després del sotrac de la primavera

Altres notícies que et poden interessar

L'economia catalana va experimentar un creixement del 15,7% entre juliol i setembre respecte al segon trimestre, un punt per sota la mitjana al conjunt de l'Estat (+16,7%). No obstant això, el PIB català va registrar una caiguda interanual del 9,1% durant el tercer trimestre, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), publicada aquest dijous.Durant el tercer trimestre, tots els sectors econòmics van presentar taxes de variació interanuals negatives, tot i que la intensitat de les caigudes va ser inferior respecte als valors registrats entre abril i juny. Segons l'Idescat, aquesta situació ha estat possible arran de "la normalització de l'activitat econòmica [...] i la finalització de l'estat d'alarma".En el mateix període, l'economia espanyola va registrar una caiguda interanual del 8,7%, mentre que el PIB al conjunt de la Unió Europea va patir un descens del 3,9%.

