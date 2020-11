Catalunya tindrà una estació internacional d'aterratge de cables submarins

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha presidit la presentació de la primera estació internacional d'aterratge de cables submarins a Catalunya. Puigneró ha dit que avui és un dia important per al país. La nova infraestructura, que se situa a les famoses Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. "Aquestes tres xemeneies representen un nou skyline de la nova Catalunya digital", ha apuntat el conseller. El port que es posa en marxa, amb els bits com a matèria primera, és "imprescindible" per estar connectats a nivell intercontinental. "Un quilòmetre de cable submarí ens connecta al món i al progrés", ha dit Puigneró.Al món hi ha a dia d'avui uns 400 cables submarins, per on passa la major part del trànsit d'internet. Aquest nou port situa Catalunya al mapa global i preveu generar riquesa i llocs de treball al territori. La competitivitat econòmica i empresarial es mesura, també, amb la capacitat en xarxes de connectivitat a Internet i a nivell internacional. El port de cable submarí tindrà un impacte important en el país i en Sant Adrià i pot ser una primera pedra per desenvolupar al municipi un nou districte tecnològic."La nova infraestructura aporta feina, feina i feina", ha dit el conseller. Segons un estudi del Departament, l'impacte sobre el PIB de Catalunya podria ser d'un increment del 2 o 4% en els cinc anys després de la posada en marxa del cable. També superar el llindar de 200.000 treballadors en el sector tecnològic a Catalunya. "Actualment hi ha 150.000 treballador d'aquest sector, més que en el sector de l'automoció", ha apuntat Puigneró. L'aposa pel cable submarí, ha dit, també és una aposta geoestratègica i geoeconòmica. Fins ara no hi havia cables que arribessin a Catalunya."Barcelona i Sant Adrià poden esdevenir la ruta més curta entre Àsia i els EUA per desenvolupar serveis importants que necessiten velocitat", ha remarcat Puigneró. La zona, doncs, aspira a poder desenvolupar serveis d'economia digital que es puguin prestar arreu del món. El projecte, ha dit el conseller, no és una "ocurrència ni una improvisació", sinó que ja fa anys que s'està treballant des de fa cinc anys. Des de la Generalitat s'hi ha fet una inversió d'un milió d'euros de sortida i el projecte s'impulsa juntament amb l'empresa Barcelona Cable Landing Station.El projecte, ha detallat Puigneró, forma part d'una estratègia de país. "Hem estat un país industrial, però avui no serem un país social si no som un país digital. Ens toca fer la digitalització", ha dit el conseller, que ha recordat l'extensió de la fibra òptica, el corredor 5G del Mediterrani o la "NASA Catalana". "Són projectes per transitar en la digitalització i generar llocs de feina", ha resumit el conseller.El CEO de Barcelona Cable Landing Station, Norman Albi, ha detallat el projecte i ha explicat alguns aspectes tècnics del projecte i ha situat la platja de Sant Adrià com un bon espai per situar-hi el projecte. Barcelona, ha dit, era una alternativa a Gènova o Marsella, altres llocs que compatien per al projecte. "Si aterrem a Barcelona i creuem cap a Bilbao arribem ràpid als EUA o Sud-Amèrica", ha dit. Els beneficis, ha apuntat, és situar Barcelona en el mapa de rutes de cables submarins, que permetrà l'arribada de dades que es quedaran al territori o viatjaran cap a altres llocs passant per aquí. "El que volem és crear un ecosistema", ha conclòs Albi.L'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, ha reivindicat la importància de la presentació d'avui per al municipi. Ha explicat que el projecte ve de lluny i clau, perquè el litoral de Sant Adrià tindrà "la universitat, les dades i, si tot surt bé, també tindrà investigació en transició energètica". "Tot aquest eix del front litoral transformarà la ciutat i tota la comunitat", ha apuntat l'alcalde.El projecte suposa una nova oportunitat per al territori i Callau ha dit que aquest hub de coneixement facilitarà "transformacions" també en el sistema educatiu i millorar la societat. "A Sant Adrià tenim problemàtiques socials i necessitem una oportunitat per millorar i equilibrar socialment la societat. No volem ser els especialistes del món de la droga o la pobresa", ha dit l'alcalde, que ha reivindicat la posició estratègia en l'àrea metropolitana de Barcelona.Callau ha reivindicat el potencial de la ciutat i ha remarcat el treball per millorar els polígons industrials de la zona. Projectes com aquest, que són "de recorregut lent", acaben facilitant transformacions, com també ho ha fet la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb un campus en aquest municipi. "Hem d'estar posicionats en aquest sector econòmic", ha reblat l'alcalde.

