Trobades reduïdes i espaiades: Salut augura un Nadal «molt complicat»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha augurat un Nadal "molt complicat" pel que fa a la situació epidemiològica. Ho ha dit aquest dijous en una entrevista a Ràdio 4 on ha afirmat que els grans dinars s'hauran d'"evitar del tot" i ha instat a fer trobades reduïdes i espaiades en els dies."Jo crec que patirem", ha dit Vergés sobre el Nadal en quant no es podrà viure de la forma habitual de retrobament familiar i grans dinars i sopars. Tot i això, ha afegit que si s'aconsegueix reduir el nombre de casos diaris ha de ser possible que la gent visqui el Nadal aplicant les eines de què disposa.En aquest sentit, ha parlat de "triar bé en quin moment" es veu a cada familiar, no encadenar moltes trobades i apostar per veure una part de la família uns dies i "esperar uns dies per veure l'altra part de la família".Vergés ha dit que el millor és fer trobades el més reduïdes possibles, tot i que no ha concretat si es mantindran les limitacions a sis persones ja que ha dit que "no necessàriament importa el número exacte". Tot i això, ha descartat del tot les grans trobades i ha apostat per altres de reduïdes, més curtes –per exemple canviant el dinar amb sobretaula per una trobada a la tarda- i aplicant totes les mesures de seguretat.

