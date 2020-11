Les «start-ups» més innovadores tenen premi

Solucions per als principals reptes de la societat actual

Les empreses innovadores d'Espanya i Portugal que tinguin menys de tres anys d'activitat poden presentar-se fins al 4 de desembre als Premis EmprenedorXXI , una convocatòria de referència a l'ecosistema emprenedor que enguany aconsegueix la seva 14a edició. Els guardons estan impulsats per CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, i coatorgats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través d'Enisa.Des de la seva creació l’any 2007, el programa ha invertit 5,93 milions d'euros en premis en metàl·lic i accions d'acompanyament, que han beneficiat a més de 394 empreses. Al llarg de la seva història, han participat més de 7.850 start-ups i més de 3.000 professionals han estat involucrats en comitès i jurats.Els interessats a participar poden presentar la seva candidatura a través de la pàgina web emprendedorXXI.es En aquesta edició, es lliuraran 19 guardons a nivell territorial a les empreses de nova creació amb major impacte en el seu territori: 17 a Espanya (un per comunitat autònoma) i 2 a Portugal (zona nord-centre i Lisboa-sud i Illes), que rebran un premi en metàl·lic de 5.000 euros.A més, es premiarà a les empreses que ofereixin les millors solucions als principals reptes de la societat actual, que obtindran un premi en metàl·lic de 15.000 euros. En total, s'han definit un total de 8 reptes:. Ciutats més sostenibles, segures, connectades i adaptades: Es poden presentar empreses que plantegin solucions per fer que les ciutats i pobles on vivim siguin més sostenibles, segurs i connectats.. Digitalització, nous models de negoci i reactivació del sector hoteler, restauració, turisme i oci: Un dels sectors més afectats per la crisi de la COVID-19 és el sector turístic, l'hostaleria i l'oci. En aquest repte, es busquen solucions que ajudin a la reactivació del sector, que plantegin nous models de negoci més sostenibles i que facin costat a la seva digitalització.. La salut dels ciutadans: En aquest repte, es valoraran propostes que ajudin a millorar la salut dels ciutadans i la seva prevenció.. Transformació digital i innovació al sector agroalimentari: Poden presentar-se les empreses que ofereixin solucions tecnològiques relacionades amb la producció agropecuària, tecnologia i productes per la indústria agroalimentària, la transformació de productes alimentaris per establir una producció més eficient, efectiva, sostenible i saludable en la indústria alimentària i agrícola. La sostenibilitat mediambiental: Amb aquest repte es pretén trobar solucions que puguin ajudar a deixar un planeta millor a les noves generacions. Es valoraran propostes innovadores que promoguin o proposin un estil de vida menys agressiu amb els recursos naturals.. Un nou model de banca més propera al client: La digitalització i la innovació és un dels principals reptes estratègics del sector financer, així com l'especialització. A aquest repte es poden presentar aquelles empreses que planegin una solució per aconseguir un nou model de banca més pròxima al client.. Iniciatives d’impacte social: Es valoraran aquelles solucions tecnològiques que ajudin a incrementar el desenvolupament sostenible i amb impacte positiu a la societat. Entre les solucions s'inclouen l'ocupabilitat, l'educació, la reducció de desigualtats, el consum responsable…. Augmentar la competitivitat de la indústria gràcies a la ciència i la transferència tecnològica: Espanya i Portugal afronten el repte de ser més competitius i aconseguir un major pes en les seves economies d'indústries d'alt valor afegit, que es transformen gràcies a l'impacte de la innovació provinent de transferència tecnològica d'universitats, la ciència i la biotecnologia.Tant els guanyadors a nivell territorial com els guanyadors de les diferents categories i un finalista de cada repte també tindran accés a un programa de formació internacional a algun dels principals hubs d'innovació mundial i rebran mentoring especialitzat. En aquesta edició, en total es lliuraran 35 premis.A més, totes les empreses guanyadores dels premis i les finalistes dels reptes participaran a l’Investors Day EmprenedorXXI i tots els participants d'aquesta edició podran accedir al DayOne Open Innovation Program per realitzar una prova de concepte amb CaixaBank.Enguany, els guardons compten amb el suport d'AgroBank, CaixaBank Digital Business, CaixaBank Payments & Consumer, Zone2boost, Imagin, MicroBank, VidaCaixa, Banca d’Empreses, CaixaBank Hotels&Tourism, Banca Privada, Banca de Particulars, CaixaBank Sèniors i CaixaBank Negocis.Així mateix, la convocatòria compta amb el suport i col·laboració d'entitats internacionals com l'Ambaixada d'Israel a Espanya o la Agência Nacional da Inovaçao de Portugal, que atorgaran dos accèssits a la innovació a una start-up espanyola i una altra portuguesa.Amb els Premis EmprenedorXXI, CaixaBank i Enisa tenen l'objectiu de contribuir al desenvolupament de joves empreses innovadores amb alt potencial de creixement. Al llarg de la seva trajectòria, s'han consolidat com un guardó de referència per start-ups d'Espanya i a partir de 2018 també a Portugal.

