Detingut el president de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona

Operació policial en marxa dels Mossos d'Esquadra contra empresaris de la indústria química al Camp de Tarragona. Fonts policials no confirmen cap detenció, però agències i diversos mitjans de comunicació han difós que un dels per ara sis detinguts és Rubén Folgado, de Messer Ibérica i president de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT).Segons fonts judicials, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona té oberta una peça separada, en aquest moment declarada com a secreta, que investiga presumptes delictes urbanístics, de prevaricació i malversació, entre d'altres, amb una vintena d'investigats. Entre ells hi hauria també Karl Hauck, que és director general de Messer i vicepresident de l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials, així com Enric Acosta, director comercial de l'empresa, a banda de directius de Carburos Metálicos, una empresa del mateix polígon químic nord, que l'any passat va patir un accident mortal La investigació se centra a determinar si Messer va construir la seva planta al municipi del Morell el 2009, al polígon químic nord, sense disposar de llicència i més tard, al 2012 en va fer una ampliació també sense llicència. Folgado és director tècnic de l'empresa des de 2003, i fa poc més d'un any que ocupa el lloc de president de l'AEQT. La informació del cas va sortir publicada al 2019 a Porta Enrere , mitjà que assenyalava que l'empresa era conscient de les irregularitats.En un comunicat de l'associació, el Comitè Executiu de l'AEQT ha anunciat que assumeix provisionalment la presidència de l'organització "per garantir la continuïtat de la seva normal activitat". Pel que fa al detall dels fets que s'investiguen referents a diferents empreses, l'AEQT afirma que "no en té cap coneixement ni informació" i confia que "s'esclareixin el més aviat possible".

