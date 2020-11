​Fiscalia atribueix cinc homicidis al presumpte assassí de Marta Calvo

La Fiscalia de València atribueix a Jorge Ignacio PJ, el presumpte assassí de Marta Calvo, la jove desapareguda el novembre de l'any passat a Manuel (la Ribera Alta), cinc delictes d'homicidi, tres d'ells intentats, i un delicte d'omissió del deure d'auxili.Aquest dimecres s'ha celebrat al Jutjat d'Instrucció número 20 de València una compareixença, a porta tancada, entre les parts de la causa, per concretar els delictes que se li atribueixen a l'acusat i sol·licitar, en cas d'estimar-se necessari, noves diligències.L'investigat ha estat traslladat des de la presó de Picassent fins als jutjats, on s'ha tornat a negar a declarar davant del jutge i revelar on és el cadàver de Marta Calvo, desapareguda fa un any. "Entenem que alguna cosa amaga", ha afirmat Pilar Jové, advocada de la mare de la noia, en declaracions als mitjans de comunicació. "Ens sorprèn que digui que vol col·laborar quan no està col·laborant absolutament en res", ah afegit.Tot i la seva negativa a parlar, en acabar la sessió i amb els micròfons apagats, l'investigat ha afirmat que volia dir que no havia matat cap dona. Una opinió contrària a la fiscal, que el considera autor de cinc delictes d'homicidi.Per altra banda, les acusacions han elevat el delicte d'assassinat i li atribueixen, en el cas dels pares de Marta Calvo, un delicte de salut pública, profanació de cadàver, agressió sexual i un altre delicte contra la integritat moral.El lletrat Juan Carlos Navarro, que representa quatre dones, imputa a l'acusat dos assassinats i dues temptatives d'homicidi.La defensa, per la seva banda, ha demanat el sobreseïment de les actuacions perquè les acusacions només es basen en sospites i conjectures que no acrediten la seva participació en els fets.El Jutjat 20 de València investiga per ara quatre causes judicials relacionades amb l'investigat. Per un costat, la desaparició i mort de Marta Calvo, sobre la que Jorge Ignacio PJ va confessar que havia mort de manera accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna, i posteriorment la va esquarterar i va distribuir les seves restes per contenidors.Una altra causa és la mort d'una dona el 25 de març de 2019 en una vivenda de València. La víctima exercia la prostitució en una casa de cites de l'Eixample i va morir a l'abril, dies després de romandre ingressada en coma induït en un hospital de València. La jove va ser trobada per les seves companyes es estat greu després d'haver mantingut relacions amb un client que va sortir precipitadament. La investigació apunta que aquest client era Jorge Ignacio PJ. La dona va morir fruit d'un atac epilèptic amb consum de substàncies estupefaents.El jutge instructor també assumeix la mort d'una altra dona, a València, el 15 de juny de 2019. Es tracta d'una noia colombiana, de 26 anys, que exercia la prostitució i que va aparèixer morta al seu domicilia.La quarta causa contra l'investigat és la denúncia d'una dona per uns fets registrats a la ciutat en dos períodes, abril/maig de 2019 i setembre/octubre del mateix any.Sobre el cas de Marta Calvo, la Guàrdia Civil té obertes diverses línies d'investigació: busca ADN de la jove, de 25 anys, en el seu seu vehicle i examina el seu Ipad.

