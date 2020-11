ERC, PSOE i Podem bloquegen la separació per sexes a les escoles concertades

Els grups parlamentaris d'ERC, PSOE i Unides Podem al Congrés dels Diputats han tancat un acord perquè les escoles concertades no puguin segregar els alumnes per sexe. L'acord ha quedat segellat a través d'una esmena transaccional –a la que ha tingut accés l'ACN- a la Llei Orgànica per a la modificació de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE) que es vota aquest dijous al Congrés dels Diputats. L'esmena estableix que "els centres sostinguts parcial o totalment amb fons públics desenvoluparan el principi de coeducació a totes les etapes educatives" d'acord a la Llei d'Igualtat del 2007, i "no separaran l'alumnat pel seu gènere".L'acord entre ERC, PSOE i Podem es debatrà a la ponència de la Llei educativa del Congrés dels Diputats que aprovarà el dictamen sobre la llei abans d'elevar-la al ple de la cambra.A Catalunya al mes de maig la Generalitat ja va denegar el concert a 11 escoles que diferencien alumnat per sexe, tot i que els va concedir un any de pròrroga per establir classes mixtes. Ho va fer d'acord a la Llei d'Educació de Catalunya, que estableix que els centres han de complir el principi de coeducació mitjançant una escolarització mixta.La prohibició de segregar els nens per sexe a tot l'Estat se suma a un altre acord assolit aquesta setmana entre les tres formacions perquè el castellà deixi de constar a la llei com a llengua vehicular a l'educació a Catalunya, fet que segons els republicans blinda la immersió lingüística.A més d'impedir que les concertades segreguin nens per sexe, l'esmena estableix l'obligatorietat que les escoles publiques i concertades incorporin "mesures per a la igualtat efectiva entre homes i dones" a través, per exemple, dels "plans d'acció tutorial i de convivència".Els centres educatius també estaran obligats a "incloure i justificar al seu projecte educatiu les mesures que desenvolupen per afavorir la igualtat a totes les etapes educatives", incloent-hi "l'educació per a la eliminació de la violència de gènere, el respecte a les identitats, cultures, sexualitats i la seva diversitat, i la participació activa per fer realitat la igualtat", en els termes de l'esmena.L'acord també busca equilibrar la presència d'homes i dones a estudis on fins ara impera majoritàriament un dels dos sexes. Per aquest motiu estableix que les administracions educatives "impulsaran l'increment de la presència de dones alumnes a estudis d'e l'àmbit de les ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, així com als ensenyaments de formació professional amb menor demanda femenina".Alhora, les administracions també hauran de promoure la presència d'alumnat masculí als estudis on existia de forma notòria nua majori matrícula de dones que d'homes".En aquest marc, l'acord entre ERC, PSOE i Podem estableix que les administracions educatives promouran que els currículums, llibres de text i la resta de materials educatius "fomentin el valor igual d'homes i dones i no continguin estereotips sexistes o discriminatoris". A més, inclouran aquests continguts als programes de formació inicial del professorat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor