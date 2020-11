Biden confia que guanyarà i avisa que no els intimidarà Trump: «Ningú traurà la democràcia als EUA»

"Està clar que estem guanyant prou estats per arribar als 270, però no declararé que hem guanyat, sinó que creiem que serem els guanyadors quan s'hagi acabat el recompte", ha dit Biden, que ha remarcat que després de les eleccions caldrà "abaixar la temperatura". En aquest sentit, el demòcrata ha promès "governar com un president americà" i ha fet una crida a "deixar de tractar els oponents com a enemics".