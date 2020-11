Un dels dos tripulants de l'avioneta desapareguda és el president de Junts a Torredembarra

Em consola saber que estimava tant veure el seu país des de l'aire. @mfrancesch et trobarem a faltar però lluitarem en el teu nom per la independència! https://t.co/GF2CgKXZTC — Jordi Sendra 🎗 (@jordisendra) November 4, 2020

L'accident d'una avioneta que anava en direcció a l'aeroport de Reus i que transportava dues persones encara desperta incògnites en tant que no s'ha trobat l'aparell. Tot i així, molts ja donen per morts els tripulants i finalment s'ha fet pública la seva identitat. Un d'ells és March Francesch Estévez, president de Junts per Catalunya a Torredembarra i conegut a la localitat del Baix Gaià per la seva vessant d'empresari (era el gerent del Càmping Trillas i vicepresident de l'Associació de Càmpings de Tarragona).L'altre tripulant, del qual no se'n sap encara el nom, era un mosso destinat a la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Cambrils. Tots dos pilotaven la nau, propietat de l'Aeroclub de Reus, fins que segons es dedueix s'hauria estavellat en algun punt de la costa sud de Tarragona i la nord de Castelló.L'avió, model Piper PA-34-200 Seneca, amb matrícula EC-HCA i de color groc, viatjava des de l'aeroport d'Eivissa. D'allà va sortir ahir dimarts a les 18.13 hores i a les 18.55 va desaparèixer del radar, quan volava a uns 6.200 peus d'alçada. Un dispositiu d'emergències liderat per l'exèrcit de l'aire espanyol busca l'aparell des d'ahir, sense novetats per ara. El que sí que s'han reproduït han estat missatges de comiat a través de les xarxes, sobretot a l'entorn de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana. Un d'ells ha estat Carles Puigdemont:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor