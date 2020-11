La CUP acorda amb el Govern augmentar les inspeccions de Treball

Altres notícies que et poden interessar

La CUP ha acordat amb els dos partits que formen part del Govern, JxCat i ERC, augmentar les inspeccions als centres de treball per controlar que es compleixen les mesures de seguretat i de salut laboral decretades per prevenir els contagis de Covid-19. Així es votarà aquest dijous al Parlament en una moció presentada pels anticapitalistes, un text que també incorpora la petició al govern espanyol per crear un impost Covid-10" per a grans empreses que han incrementat beneficis amb la crisi sanitària.El punt sobre les inspeccions ha estat fruit d'una negociació entre els tres partits en què s'ha acabat incorporant una esmena de JxCat i ERC que els anticapitalistes han acceptat. Caldrà veure ara, però, com compleix el Govern el que aprovarà el Parlament tenint present les limitacions d'efectius. Inspecció de Treball té, segons dades del 2018 -les últimes disponibles-, 8 7 inspectors i 35 subinspectors . És a dir, un total de 122 treballadors encarregats de vetllar pel respecte a la normativa laboral a tot el país.El govern espanyol va traspassar les competències de gestió d'Inspecció de Treball a la Generalitat el 2010, però la capacitat de convocar més places continua sent de l'Estat. La limitació dificultaria també el control de la implementació del teletreball, en cas de tenir la competència per fer-lo obligatori. A més, des de la Inspecció han de gestionar també la presentació d'ERTO i ja n'ha detectat 175 de fraudulents.Segons el departament, fins al 13 de juliol, data de les últimes dades facilitades, es van fer 762 inspeccions i requeriments a empreses per possibles incompliments. Des d'aleshores, però, només ha transcendit que 79 empreses agroalimentàries van incomplir mesures de prevenció des del març fins al 20 de setembre, tal com va avançar NacióDigital . Des de la CUP s'ha insistit en les darreres setmanes que, més enllà de decretar restriccions, també s'havia d'intervenir en el control del compliment de mesures de prevenció en l'àmbit laboral, així com en mesures de xoc social.JxCat i ERC votaran, doncs, a favor d'aquest augment de les inspeccions, així com de demanar a la Moncloa una taxa per a les grans empreses amb beneficis. Els anticapitalistes també emplacen el Govern a elaborar un estudi sobre la capacitat de la Generalitat per aprovar també un impost català d'aquestes característiques.Altres compromisos que han arrencat els cupaires al Govern amb aquesta moció és que, en col·laboració amb els ajuntaments, es destinin a persones sense llar pisos que han quedat buits a conseqüència de la crisi sanitària. També l'augment de recursos per rehabilitar el parc d'habitatge públic.Per promoure la producció agrària i ramadera local, els partits independentistes també tenen previst aprovar que es faci compra pública en aquestes empreses per abastir d'alimentació centres residencials, socio-sanitaris, socio-educatius, centres sanitaris i centres escolars. També fer campanyes per fomentar el consum en establiments i comerços de proximitat i obrir una línia d’ajuts directes a petites empreses, comerços i autònoms que desenvolupen una activitat econòmica "amb retorn social i ambiental, amb lucre limitat i amb polítiques d’organització del treball i el salari equitatives".A instàncies de la CUP, es subscriurà facilitar el pagament dels lloguers, més enllà de les mesures de suport ja aprovades pel Govern, als establiments que s'han vist obligats a tancar per les restriccions.

