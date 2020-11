Espanya suma 1.623 morts més per coronavirus amb la correcció del sistema de recompte

Altres notícies que et poden interessar

El tràgic balanç de víctimes de la pandèmia del coronavirus empitjora després que el Ministeri de Sanitat hagi corregit el sistema de recompte incorporant casos previs a l'11 de maig. Amb l'actualització de les dades, l'estat espanyol suma 1.623 morts més -297 de les quals en les últimes 24 hores- i 25.042 contagis. Així doncs, a hores d'ara, el total és de 38.118 persones que han mort a causa de la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia i 1.284.408 les persones que s'han infectat.L'informe que publica el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries incorpora des d'aquest dimecres les dades individualitzades notificades per les comunitats autònomes a la xarxa de vigilància epidemiòlogica. S'inclouen casos notificats des d'abans de l'11 de maig -data en què es va canviar el sistema de recompte que es feia des de l'inici de la pandèmia per incloure tots els casos notificats confirmats- amb una prova diagnòstica positiva i que van requerir hospitalització, ingrés a l'UCI o que van morir amb diagnòstic clínic de Covid-19.Durant l'etapa prèvia a l'11 de maig, és a dir, durant els dos primers mesos d'esclat de la pandèmia, les dades procedien d'informació notificada de forma agregada, "menys precisa" i amb "risc de duplicats i falta de variables d'interès". Amb aquesta correcció, s'han reduït en 15.056 hospitalitzacions i 2.185 ingressos d'UCI que finalment no van ser per Covid-19 o bé que es tractava de casos duplicats.

