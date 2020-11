Brot de coronavirus amb 35 positius a la residència Can Planoles de Roda de Ter

Altres notícies que et poden interessar

Detectat un brot de coronavirus a la residència de Can Planoles de Roda de Ter. Segons Salut, hi ha un total de 35 persones afectades per la Covid-19, 21 dels quals són residents i 14 professionals. Tal com informa l'Ajuntament en una nota , s'està treballant de forma coordinada amb l'Ajuntament de les Masies de Roda, la Generalitat de Catalunya, Salut Pública i Atenció Primària per tal d'aplicar "tots els protocols de manera correcta i efectiva".En declaracions a, l'alcalde Roger Corominas es remet al comunicat i apunta que "des del moment que es van fer les proves PCR entre dilluns i dimarts, ja es van activar els protocols". I per això, des de la detecció del brot, s'ha separat els residents en tres zones diferenciades de l'edifici per aïllar els positius, els negatius i els que estan pendents del resultat de les proves. "Estem treballant entre tots perquè el brot sigui menys gran possible", afegeix Corominas.D'altra banda, també s'ha fet una crida per recultar personal sanitari que vulgui treballar a la residència. Cal que es posin en contacte amb el Servei Local d'Ocupació de Roda de Ter. Corominas apunta que, de moment, s'ha reorganitzat el servei per poder garantir el funcionament de la residència.

