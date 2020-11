Denuncien la presidenta de Vox a Tarragona per injúries i calúmnies

Jordi Ferré, qui va ser alcaldable de Vox a les eleccions municipals de 2019 a Reus i càrrec de comunicació de la formació ultradretana a la província, ha anunciat mitjançant un comunicat que ha presentat una denúncia contra la presidenta del partit, Isabel Lázaro.En un text breu, assenyala que la demanda és "per injúries i calúmnies contra el meu honor en relació al comunicat emès per Vox Tarragona fa uns mesos vertint falses acusacions contra la meva persona". A més, "per coherència", afegeix que "no puc seguir ni un minut més com a afiliat a Vox, per la qual cosa tramitaré la baixa del partit avui mateix".Al comunicat de Vox al que es refereix Ferré, el partit l'acusava d'haver utilitzat "informes confidencials" i "documents desenvolupats pels seus serveis jurídics de forma deslleial i poc professional per a ús propi". A més, lamentaven pa "continuada deslleialtat, incompliment de funcions i greu indisciplina".

