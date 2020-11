Sanitat defensa que encara cal esperar per valorar un confinament domiciliari

Altres notícies que et poden interessar

"Cal un marge de dues o tres setmanes per avaluar el resultat de les mesures ja preses". Amb aquesta afirmació, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat que encara s'ha d'esperar un temps prudencial abans de valorar una restricció més dràstica com seria el confinament domiciliari. Segons el ministre, aquesta opció no s'ha debatut a la reunió del consell interterritorial de Salut d'aquest dimecres. Amb tot, ha admès que hi ha autonomies que han demanat que no es perdi de vista aquest horitzó.Des de Sanitat consideren que les autonomies encara "tenen marge" per prendre mesures addicionals per controlar la pandèmia en el marc del vigent estat d'alarma. "Per actuar amb rigor, hem de donar un termini. Dilluns no es poden prendre mesures noves si no hem donat temps per veure el resultat de les actuals, que ja són molt dràstiques", ha argumentat. Segons ha detallat, el 80% de les autonomies han pres les mateixes mesures i la resta cada autonomia les ha decidit en funció de les seves competències.Illa ha proposat durant la reunió que totes les mesures que es prenguin, amb caràcter general, tinguin una durada mínima de set dies consecutius. En cas que un territori proposi una mesura en dies no consecutius, per exemple davant d'un pont en què sigui especialment necessari limitar la mobilitat, el govern autonòmic ho haurà d'acordar amb el ministeri en el marc d'una reunió bilateral.El ministre ha subratllat que manté el calendari esperat per disposar de les primeres dosis d'una vacuna "segura i eficient" a finals d'any o principis del que ve i ha destacat l'"esforç impressionant" que des de la ciència i des de la indústria s'està fent en aquest sentit.El consell interterritorial de Salud ha aprovat per unanimitat una "condemna rotunda" als aldarulls i actes vandàlics que es van produir el passat cap de setmana a diferents ciutats d'arreu de l'Estat. En un to especialment contundent, Illa ha assegurat que "el negacionisme i les actituds violentes no són el camí" i que, en tot cas, el camí és "el que marquen els experts i la ciència".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor