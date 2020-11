Els Mossos adverteixen d'una amenaça «a l'alça» d'atemptat a Catalunya

La instrucció és clara: "Cal que en feu difusió als agents dels vostres escamots, en el sentit de valorar a l'alça el risc d'atemptat terrorista a Catalunya". Així comença un comunicat intern dels Mossos d'Esquadra que, després dels darrers atemptats de signe gihadista a França i a Viena, ha enviat la Comissaria General d'Informació -encarregada de la intel·ligència i el control de la violència ideològica- a tots els serveis.El comunicat, al qual ha tingut accés, persegueix evitar que els agents es relaxin i s'abandonin les mesures de vigilància i autoprotecció davant el risc d'atacs de llops solitaris (terroristes que actuen sense estructura i que, a vegades, no tenen ni antecedents), els delictes d'enaltiment o els possibles enfrontaments entre l'extrema dreta i ciutadans de fe musulmana."Insistiu en la necessitat d’augmentar l’alerta, especialment en els llocs de principal concurrència pública, i observar amb rigor les mesures d’autoprotecció", ordena la Comissaria General d'Informació als comandaments del cos.En aquest moment Catalunya està en alerta antiterrorista 4, que ja es considera un nivell "alt" i que implica un reforç de la vigilància en punts estratègics i punts d'interès policial (coneguts com a PIP). El darrer nivell, el cinquè, implica desplegar l'exèrcit i restringir el tràfic aeri i només està previst si hi ha una alerta clara o un atac terrorista. Dins del 4, però, fonts del cos admeten que en els darrers mesos, amb el focus posat en les mesures restrictives per frenar la pandèmia, tal vegada les coses s'havien relaxat i calia "evitar la relaxació". Diverses fonts del cos admeten que calia insistir més i estar també alerta en la vigilància "d'interessos francesos" després de la reacció del govern Macron davant la decapitació d'un professor per exhibir a classe caricatures de Mahoma.La Comissaria d'Informació considera en la seva nota, l'existència de la qual ha estat confirmada per diverses fonts del cos, que "el modus operandi més probable continua sent el d’un atac protagonitzat per una sola persona o un grup reduït d’autors, emprant armes blanques o de foc o utilitzant vehicles per provocar atropellaments".Descriuen, doncs, un atac com el del 17-A a Barcelona o el de Viena. "També és probable l’ús de dispositius explosius improvisats, especialment en accions amb armes de foc, que els autors podrien portar a sobre com cinturons o armilles explosives", afegeixen. La nota repassa, "per tal que es disposi d'informació contrastada", els fets de Viena, que van començar amb l'atac a una sinagoga i es va estendre a altres cinc escenaris de la ciutat.Els Mossos consideren "probable" que alguna persona radicalitzada pugui fer, a més, "algun tipus de proclama o reivindicació favorable a les accions a través de les xarxes socials". En aquest sentit, recorden que la setmana passada, a Barcelona, ja es va detenir una persona que va enaltir l’assassinat del professor francès que havia mostrat caricatures de Mahoma en una centre escolar de la perifèria de París.Però no només hi ha risc de violència gihadista al nostre país. La Comissaria d'Informació afirma que "és molt probable" que actors vinculats a l’extrema dreta aprofitin els atacs per difondre "de manera intensiva" un discurs d'odi i criminalització cap a tots els musulmans. Com a hipòtesi, assenyalen "crítiques a través de les xarxes socials a accions de deslluïment o danys contra oratoris islàmics". De fet, constaten, "la retroalimentació entre el gihadisme i l’extrema dreta és un element característic d'aquests dos moviments extremistes" en el seu ànim de tensar la convivència a Europa.El clima "d'inseguretat" fruit dels atemptats gihadistes dels darrers dies és, segons l'anàlisi que es fa, encara més perillós i imprevisible "per les tensions socials i econòmiques que es deriven de la pandèmia de la Covid-19". De fet, el darrer cap de setmana ja hi ha hagut incidents a diverses ciutats arran de les convocatòries contra les mesures.La nota considera que la cadena d'atacs pot provocar "l'activació d’alguna persona radicalitzada o imprevisible resident a Catalunya". No és, segons els Mossos, un escenari "massa probable" però, si es produís, admeten que tindria "un impacte elevat".La Comissaria d'Informació insisteix al final del comunicat, "i vista l’evolució dels darrers esdeveniments", en la necessitat de valorar "a l’alça el risc d’atemptat terrorista a Catalunya".

