Carod-Rovira anuncia que ha superat un càncer duodenal

He superat un càncer duodenal, gra6 a la ciència i la humanitat del personal de Joan XXIII. No hi ha mai victòria sense lluita i patiment.Ganes de tornar al peu del canó pel país, la cultura i la llibertat.Salut i República! — Carod-Rovira II*II (@CarodRoviraJLl) November 4, 2020

L'exvicepresident del Govern i exsecretari general d'ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira , ha anunciat a les xarxes socials que ha superat un càncer duodenal "gràcies a la ciència i la humanitat del personal de l'hospital Joan XXIII".Carod va ser ingressat fa dues setmanes a l'hospital tarragoní, on va entrar pel seu propi peu després que se li hagués detectat un petit tumor que va ser extirpat en una operació programada.La seva recuperació va pel bon camí i ara l'expolític i articulista, de 68 anys, ja pensa en recuperar la seva activitat: "No hi ha mai victòria sense lluita i patiment. Ganes de tornar al peu del canó pel país, la cultura i la llibertat. Salut i República!", exclama.

