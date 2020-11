El govern de Colau defensa l'impacte dels pressupostos de l'Estat a Barcelona

En el projecte actual de pressupostos, ha detallat Martí, l'aportació de l'Estat a l'ATM és de 109 milions, és a dir, congela la dotació i la manté igual que el 2018, el 2019 i el 2020, després que els dos últims danys es prorrogués.



Avui, Martí ha avançat que el govern municipal farà aviat una primera proposta de negociació per als comptes municipals.

El govern municipal de Barcelona ha defensat aquest dimecres en roda de premsa que la proposta de pressupostos estatals feta per PSOE i Podem tindria un impacte positiu a Barcelona en cas d'aprovar-se. Segons el Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades, sumant les transferències i la cessió d’impostos estatals, l’any 2021 els ens locals rebrien un finançament de prop de 20.000 milions d’euros, un 1,9% més que el 2020.Segons el mateix informe la inversió prevista a la demarcació de Barcelona als pressupostos estatals del 2021 és de 1.337 milions, un 50% més que el 2018. Seria la més alta dels últims deu anys i representa prop del 67% de la inversió total de Catalunya. Pel que fa a les transferències de l’Estat a Barcelona, la xifra arriba als 178,4 milions d’euros, que suposa un increment del 29% respecte als crèdits de l’últim pressupost aprovat el 2018.L'Ajuntament també ha defensat el protocol signat entre el consistori i el Ministeri d'Agenda Urbana per transferir 71,7 milions d’euros a les arques municipals per fer habitatge públic. En un primer moment, el 2021, la transferència seria d’11,7 milions.Collboni i Martí han defensat que si els pressupostos són aprovats l'Ajuntament podrà disposar d'un pressupost més "ambiciós" que el d'aquest 2020. Bona part de les opcions que PSOE i Podem tenen de tirar endavant els comptes a l'Estat depèn del sentit del vot de patits que són a l'oposició a Barcelona, com JxCat i ERC.El govern municipal, però, també ha fet notar que no inclouen un fons extraordinari per a grans ciutats ni tampoc preveuen una aportació superior per a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). "És una part important que continuarem exigint", ha assegurat. Segons el regidor, no hi ha els 400 milions d'euros que haurien de pal·liar la caiguda d'ingressos que ha patit l'ATM.

