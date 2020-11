Quants metres pot recórrer una gota de tos?

Una sola gota de tos de 100 micròmetres a una velocitat de dos metres per segon pot viatjar fins a 6,6 metres i fins i tot més, en condicions d'aire sec, a causa de l'evaporació de les gotes. Així ho explica un estudi sobre la dispersió de gotes que utilitza una simulació de flux d'aire d'alta fidelitat publicat a la revista Physics of Fluids.



La pandèmia de la Covid-19 ha portat molts investigadors a estudiar la transmissió de gotetes en l'aire en diferents condicions i entorns. Els últims estudis estan començant a incorporar aspectes importants de la física de fluids per aprofundir en el tema de la transmissió viral.

"A més de portar mascareta, trobem que el distanciament social és generalment efectiu, ja que es mostra que la deposició de gotes es redueix en una persona que està almenys a un metre de la tos", explica l'autor del nou estudi, Fong Yew Leong.Els investigadors van utilitzar eines computacionals per resoldre formulacions matemàtiques complexes que representen el flux d'aire i les gotes de tos en l'aire al voltant dels cossos humans a diverses velocitats de vent, i també quan són impactades per altres factors ambientals. A més, van avaluar el perfil de deposició en una persona a certa proximitat.Una tos típica emet milers de gotes en un ampli rang. Els científics van trobar gotes grans que es van quedar a terra ràpidament a causa de la gravetat, però la tos podria projectar-se un metre fins i tot sense vent. Les gotes de mida mitjana podrien convertir-se en gotes més petites, que són més lleugeres i més fàcils de portar pel vent, de tal manera que viatgen més lluny."Una gota que s'evapora reté el contingut viral no volàtil, de manera que la càrrega viral augmenta de manera efectiva", explica l'autor Hongying Li. Això vol dir que les gotes evaporades que es converteixen en aerosols són més susceptibles de ser inhalades profundament en el pulmó, fet que causa infecció, que no pas les gotes no evaporades més grans".

