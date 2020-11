L'emotiu adéu de Harrison Ford a Sean Connery

Després de la mort de l'actor Sean Connery, qui va perdre la vida el passat dissabte 31 d'octubre als 90 anys, moltes van ser les figures del món de cinema que van mostrar el seu condol per la pèrdua de l'actor. Un dels últims a fer-ho ha estat Harrison Ford, que va coincidir amb Connery a Indiana Jones i l'Última Croada.

El protagonista de la saga d'aventures ha dedicat unes emotives paraules de comiat a qui va ser el seu pare en la ficció... tot i que Connery tan sols era 12 anys més gran que Ford. "Ell va ser el meu pare, no a la vida real... però sí a Indiana Jones 3. No coneixes el plaer fins que algú et paga perquè portis a Sean Connery a fer una passejada al sidecar d'una motocicleta russa rebotant per una muntanya plena de sots i corbes, i el veus retorçar. Déu, ho vam passar bé. Si és al cel, espero que tinguin camps de golf. Descansa en pau, estimat amic", va assegurar Ford en un comunicat publicat per The Hollywood Reporter.George Lucas, creador de la saga, també va recordar al desaparegut actor. "Sir Sean Connery, a través del seu talent i impuls, va deixar una marca indeleble en la història de cinema. Va arribar al públic de diverses generacions, cadascuna un paper favorit de tots els que va interpretar. Sempre tindrà un lloc especial en el meu cor com a pare d'Indy", va assegurar en un altre comunicat.