En què ens canviarà la vida amb Biden a la Casa Blanca?

La crítica a la indiferència dels republicans respecte al canvi climàtic ja és un tòpic del discurs demòcrata. A Biden li resultarà fàcil aparèixer com un governant més sensible en aquest àmbit. Ja ha anunciat que així que prengui possessió, els EUA retornaran als Acords de París pel canvi climàtic. En això entroncarà també amb la política d'Obama. Però anirà més lluny en aquesta política? Està per veure.

Després d' una nit electoral amb moltes sorpreses en què els dos candidats a la presidència dels Estats Units, Donald Trump i Joe Biden, s'han estat empaitant de la costa est a Califòrnia, del Mig Oest al sud profund, la majoria d'analistes assenyalen l'aspirant demòcrata, Joe Biden, com el favorit. En el moment d'escriure aquestes línies, Biden està al davant en els recomptes dels estats d'Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin i el districte 2 de Nebraska, que el situaria just en la xifra màgica dels 270 vots electorals, els necessaris per convertir-se en president.La sort és capriciosa. En poques hores, la de tots dos candidats s'ha vist agitada pels esdeveniments. En el tram final de la campanya nord-americana, semblava que a Biden li reien totes les gràcies, amb la totalitat de les enquestes assenyalant-lo com a vencedor indiscutible.Després, quan les dades anaven caient com a destí inevitable, s'ha estès un sentit de depressió en l'entorn del candidat demòcrata. Trump emergia com a guanyador indiscutible... fins que les dades, aquest element prescindible per a Trump , ha donat a cadascú el que és seu.Res és definitiu i pot passar de tot. Però, ara per ara, Biden ha emergit amb tots els asos a la mà com l'home que pot recollir el malestar pels anys de Trump. De tarannà conciliador i perfil moderat, Biden serà vist com un progre a l'hora de mostrar els aspectes essencials del seu programa. Però quins efectes tindrà per tots nosaltres la seva elecció?Joe Biden ha mostrat durant tota la campanya un major compromís amb el combat contra la Covid-19, des de l'ús de la mascareta al suport explícit a la tasca del personal mèdic, així com en fer costat a l'equip sanitari de l'administració, dirigit pel doctor Fauci. Tant el candidat com la major part dels governadors demòcrates s'han posicionat en favor de polítiques de distanciament i de mesures de restricció de moviments. "Ciència i no ficció" ha estat un dels lemes de la campanya.És una de les coses que es donen per descomptades si es confirma la línia actual de Given. Wasgingotn farà tor d'una política de gestos per mostrar compromís global i solidari. Biden posarà fi al llenguatge aïllacionista. Aquests erà un dels canvis més evidents des del primer moment, com també els gestos cap a les Nacions Unides. Altra cosa és si anirà més enllà d'això pel que fa al compromís amb els organismes internacionals.Si hi ha algun lloc on han seguit les eleccions nord-americanes amb més afany ha estat a Brussel·les. El cor de la UE ha viscut amb expectació el procés electoral nord-americà. La Unió, amb relacions tenses amb Donald Trump per la seva política comercial, acollirà bé l'arribada de Biden, que serà un aliat enfront Rússia i no aplaudirà Londres pel Brexit. Però a Europa tampoc es fan il·lusions. Obama ja va fer una inflexió cap al Pacífic i Biden tampoc amaga tics proteccionistes.En el que segurament es produirà un gir brusc és en la relació amb alguns dels règims autoritaris que Trump veia amb simpatia. Començant per Rússia. Tornarà la política clàssica de la diplomàcia nord-americana, vigilant amb els moviments del Kremlin, i es posarà distància amb el "club" de la dreta populista, amb el brasiler Bolsonaro al capdavant. És una incògnita el futur de les converses amb Corea del Nord, però Biden no tindrà cap pressa a retratar-se amb Kim Jong-un.Una Administració Biden s'allunyarà del populisme. La sortida d'escena de Trump afeblirà els moviments de dreta extrema que, amb més o menys identificació amb ell, havien jugat a presentar el magnat com el seu referent internacional. Malgrat les bones relacions amb el Regne Unit, aliat de primer ordre de Washington, el Brexit dur deixarà de ser mimat pels EUA, que no volen més inestabilitat a Europa.La victòria de Biden ho serà també de l'Obamacare i la reforma sanitària engegada pel president Obama. Aquesta és una causa que genera un gran consens en el si del Partit Demòcrata i que, en canvi, els republicans volen anul·lar. L'ala esquerra reclama anar, fins i tot, més enllà i encaminar-se vers un model de seguretat social a l'europea. No és el model de Biden, però aquest intentarà preservar una reforma que ha donat cobertura a milions de nord-americans. El moviment de protesta contra la violència policial ha reclamat una refundació a fons de les forces de l'ordre. Biden ha promès que des del departament de Justícia es faran reformes em profunditat per afrontar un problema que s'ha convertit en una gran ferida a la societat nord-americana. Però no n'hi haurà prou amb paraules boniques ni amb una empatia que és un dels punts forts del líder demòcrata. El record de George Floyd interpel·larà el nou govern demòcrata.Lligat directament a la violència, un dels grans debats dels EUA és el del dret d'armes. Principi consagrat a la Consitució, fins fa pocs anys ha estat un tema difícil de plantejar perquè formava part dels valors fundacionals de la Unió. L'increment de la violència a les ciutats ha acabat obrint el debat i Biden proposa la prohibició de la venda de les armes d'assalt i introduir una normativa més estricta per conèixer els antecedents dels possibles compradors.A Biden li serà fàcil escenificar una obertura al discurs trumpià sobre els immigrants. Al demòcrata no li agrada la retòrica xenòfoba i és contrari a la separació de pares i fills a la frontera per a les famílies immigrants. Com a segon d'Obama, però, va formar part d'un executiu que va expulsar molts il·legals. Amb Biden s'acabaran les propostes de nous murs i ofenses a Mèxic.Una administració demòcrata es mourà en un terreny molt ortodox en tot el referent a política europea. Els seus aliats seran els estats i això és una cosa que convé no oblidar. Personalitats nord-americanes entrevistades recentment percom el diplomàtic Ambler Moss o el professor de Harvard Arthur Brooks ja han explicat que no cal esperar cap aproximació al sobiranisme català. En una cosa, amb tot, hi haurà més compromís: en una major exigència de defensa dels drets humans per part de tots els governs.

