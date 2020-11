Parlen els sanitaris: «No hi ha prou professionals per a la segona onada»

Altres notícies que et poden interessar

Els hospitals catalans afronten una segona onada de Covid-19 que, si bé encara està lluny de col·lapsar el sistema sanitari com ho va fer l'epidèmia l'abril passat , afecta la feina quotidiana dels sanitaris. Entre els professionals de la salut consultats per, l'opinió és unànime. Si bé s'ha millorat en previsió i logística, es manté una deficiència de treballadors. Totes les metgesses infermeres consultades prefereixen mantenir l'anonimat i són presentades amb noms ficticis."Falta personal per a la segona onada", diu la Laura, infermera de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital de la Vall d'Hebron, la més gran de l'estat espanyol. "Fa 15 dies va tornar la incertesa i es va començar a omplir tot. Anem una mica més preparats a nivell emocional i d'eines per treballar però torna a passar el mateix que el principi: falta personal", assegura.El Departament de Salut ha informat aquest dissabte de 2.621 pacients ingressats per Covid-19 als hospitals catalans , i 551 pacients ingressats a les UCI. Les xifres encara se situen molt per sota de les registrades a l'inici de la pandèmia, quan per exemple el 15 d'abril hi havia 1.307 pacients a les UCI. L'augment de pressió assistencial, però, es comença a notar. "Tenim 15 llits d'UCI i només en podem obrir 10 perquè no tenim personal per a la resta", explica la Gemma, metgessa a l'Hospital Clínic. Aquesta doctora explica que, a diferència de la primera onada es "resisteixen" a reduir l'atenció a altres patologies i això fa que no es disposi de personal addicional per a la tasca relacionada amb la Covid."Ara hi ha infermeres que enganxen torn rere torn, però hi hauria d'haver descans. És claríssim que falta personal, és una mancança estructural que a la primera onada es va salvar reconvertint treballadors d'altres àrees", valora la Gemma. La Susana, a la Vall d'Hebron, és una de les infermeres que al març va deixar a un costat la seva feina habitual per atendre pacients Covid. "Ara he tornat al meu lloc però pot no ser per molt temps. Ja s'han emportat professionals d'altres àrees per atendre malalts de coronavirus", explica.Mentrestant, metgesses i infermeres veuen com les ràtios de pacients per cap són més altes de les recomanables. "Nosaltres portem dos malalts cadascú. L’ideal és que els pacients més crítics tinguin una infermera per a ells però ara no ho podem fer, estiguin com estiguin", afirma la Laura, que insisteix que la bona atenció es garanteix perquè els sanitaris "donen el 200%" d'ells mateixos. "Fa la sensació que no s’hagi après res de la primera onada. A la falta de personal hi sumem el problema endèmic de treballar en instal·lacions obsoletes", diu la Maite, infermera del Consorci Sanitari del Garraf i l'Alt Penedès.S'expressa en la mateixa línia la Marta, metgessa de l'Hospital del Mar. "Hem començat a notar la falta de personal quan hem tingut alguna baixa. Les cobrim carregant-nos d'hores i estem tarden a obrir plantes perquè no teníem prou gent. Tenim recursos materials però no els podem utilitzar perquè falta personal", insisteix.També assenyala les mateixes mancances la Mar, de la UCI l'Hospital Germans Trias i Pujol. Explica que el volum de feina encara és "assumible" però alerta que la ràtio de pacients no para de créixer. Sobretot, diu, els caps de setmana i les nits. "Podem tenir 20 malalts i només dos metges", assegura. "Totes les UCI estan creixent de forma estructural però no sé d’on trauran els metges", apunta. Metgesses i infermeres confien que la Generalitat compleixi aviat l'anunci de contractar estudiants d'últims cursos de Medicina, sanitaris jubilats o professionals de fora la UE. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va reconèixer aquest divendres que la disminució de casos no s'està traduint en menys pressió assistencial. Ramentol va assenyalar que la pressió continua sent "elevada" i que el sistema sanitari no la "pot sostenir durant molt de temps".Els professionals sanitaris afronten feina sobrevinguda sense suports addicionals mentre, en alguns casos, se senten menystinguts pels responsables del sistema sanitari. "No es té en compte el personal d’infermeria en els protocols. Ni se'ns consulta ni se'ns demana l’opinió i això provoca crispació", diu la Irene, infermera de l'Hospital d'Olot.La Irene constata el repunt d'ingressos dels últims 15 dies i explica que s'han començat a deixar d'atendre altres patologies. "Ara hi ha 23 pacients Covid en tot l’hospital i dues infermeres i dues auxiliars. No preocupa tant nombre de pacients si no l’estat en què estan. Si no donem l’abast, ens envien reforços d’auxiliars d’infermeria", relata.A Olot s'ha tancat una unitat sencera en previsió que sigui necessària per destinar-hi pacients Covid. La Irene diu que s'ha actuat amb més previsió en relació als protocols i les infraestructures. Una opinió compartida per la resta de veus consultades. "Tenim equips de protecció i sabem gestionar millor el material", diu la Laura. "Es va fer previsió de material perquè estava cantat que hi hauria una segona onada", explica la Gemma des del Clínic.A l'Hospital del Mar també han aprofitat l'experiència de la primera onada per aplicar protocols diferents. "Quan hem vist que s’acumulaven pacients als passadissos d'urgències, hem confinat àrees. A la primera onada vam trigar més", recorda. Des del Germans Trias, la Mar considera que hi ha hagut més planificació a l'hora de disposar de llits i respiradors però posa en dubte que s'hagin millorat protocols. "Es va al dia a dia", diu.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) té una visió global de les urgències dels hospitals i la Xènia és una de les seves treballadores. Constata l'increment de l'atenció a pacients respiratoris en les últimes setmanes. "Tinc la sensació que estem vivint un altre cop el principi de l'epidèmia. Assumim molta feina de pacients respiratoris que tenen febre i també anem a cases de pacients que acaben morint sense diagnòstic de Covid però que presentaven símptomes". explica.Molts sanitaris viuen la situació com un dejà vu i reconeixen que l'experiència de la primera onada els ha marcat. Més enllà de l'esgotament físic i emocional, els testimonis consultats expressen "decepció" amb la Generalitat. "Vam entendre que la primera onada havia agafat per sorpresa tothom i vam remar. Ara ja no és una sorpresa i sabíem que passaria. Si ens agafa mal preparats és perquè hi ha mala gestió", diu la Marta.Molts també veuen amb credulitat com han passat de l'heroïcitat a l'anonimat, almenys per bona part de la societat. "Em sento idiota recordant els aplaudiments de les vuit. Ara molts no compleixen les normes i l'administració no aplica les promeses", conclou la Laura.

