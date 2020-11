Trump denuncia frau en un recompte que dona avantatge a Biden

Guerra de nervis entre Donald Trump i Joe Biden. El president dels EUA i candidat a la reelecció ha denunciat sense proves un suposat frau en el recompte electoral, que encara continua en curs i dóna avantatge per la mínima a l'aspirant demòcrata. L'escrutini amenaça de no deixar un guanyador clar, i en qualsevol cas anirà succeït d'una enverinada batalla jurídica entre republicans i demòcrates per aclarir el resultat.



A hores d'ara Biden reté 227 escons, encara per sota de la xifra de 270 que confirmaria el seu accés a la presidència del país. Trump queda de moment en segona posició, amb 213 escons, però part del vot per correu encara no s'ha escrutat i alguns estats clau, com ara Pennsilvània, han suspès el recompte per unes hores davant l'allau de sufragis rebuts per via postal.

Per determinar el desenllaç dels disputats comicis és clau el resultat en set estats, i en cinc d'ells la distància entre Trump i Biden és molt reduïda. El candidat republicà ha guanyat Florida, que tria 29 escons, mentre que porta un avantatge de deu punts a Pennsilvània, que tria 20 escons.Geòrgia i Carolina del Nord cauen de moment en mans republicanes, si bé el marge és molt escàs i Biden encara conserva possibilitats d'esgarrapar la poca distància que li separa de l'aspirant a la reelecció.Els demòcrates obtenen Wisconsin per un avantatge de només 0,7 punts, ja amb el 97% escrutat, mentre que a Michigan guanyen però gairebé amb empat tècnic, a falta de recomptar la desena part dels vots. A Arizona l'avantatge de Biden és de tres punts percentuals, amb el 86% escrutat.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

El pitjor dels escenaris que es perfilaven s'ha confirmat quan el president Trump ha piulat al seu compte de Twitter que la passada nit estava "guanyant amb solidesa en molts estats clau", però després "un per un van començar a desaparèixer màgicament".

El republicà ja havia donat mostres de no acceptar cap resultat que el desallotgés de la Casa Blanca. "Això és un frau per al poble americà", afirmava al matí després que Biden demanés que cal esperar a comptar tots els vots abans de declarar vencedor.



Trump ha avisat que els republicans aniran al Tribunal Suprem per assegurar que "no hi hagi un frau". L'alt tribunal, de 9 magistrats, té una majoria de 6 a 3 jutges de tendència conservadora. Fa pocs dies, una nova magistrada d'ideologia molt conservadora, Amy Coney Barrett, va ser ratificada pel Senat.



Els demòcrates també amenacen de lluitar als tribunals si Trump impugna els resultats: "Si el president compleix la seva amenaça d’anar als tribunals per intentar evitar el correcte recompte de vots, tenim equips legals que estan a punt per desplegar-se i resistir aquest esforç. I la voluntat prevaldrà", ha advertit la cap de campanya de Joe Biden, Jen O'Malley Dillon.

Algunes dades i preguntes a saber



Grups ètnics: blancs (60,4%), hispans (18,3%), afroamericans (13,4%), asiàtics (6%), segons dades dades de



Quantes persones han exercit ja el seu vot? 100 milions, una xifra rècord, segons la CNN.



Quants ciutadans van votar en les eleccions del 2016? 136 milions de nord-americans.



Quants càrrecs s'elegeixen? El president i vicepresident, en vot indirecte, la totalitat de la Cambra de Representants (435 membres) i un terç del Senat (33 senadors), així com diversos governadors i cambres legislatives dels estats, com també es vota en diverses consultes locals.



Per què és un sistema indirecte? Perquè formalment s'elegeixen 538 delegats que formen el Col·legi Electoral, que és el que elegirà el president el 14 de desembre. Cada estat té un nombre d'electors proporcional a la seva població (a Texas li'n corresponen 38, a Wisconsin 10, etc.). Però el candidat que guanya un estat, ni que sigui per un vot, s'emporta tots els anomenats vots electorals.



Què va passar el 2016? Que Hillary Clinton, amb el 48,2% dels vots, va superar Donald Trump, amb un 46%, però va ser superada al Col·legi Electoral. És un fet del tot inhabitual. Però ja va passar el 2000, quan George W. Bush va derrotar Al Gore amb un grapat menys de vots.



Quins problemes es podrien produir? S'ha especulat amb un resultat ajustat que impliqués una batalla pel recompte i el recurs als tribunals. Va succeir el 2000, quan el Tribunal Suprem va acordar no fer a Florida el recompte que demanaven els demòcrates. L'actual Suprem té una majoria de 6 a 3 en favor dels republicans. També podria succeir que hi hagués un empat al Col·legi Electoral: 269 a 269. En aquest cas, el president seria elegit per la Cambra de Representants amb un sistema enrevessat en què cada estat tindria 1 vot. Aquest escenari posa els pèls de punta a tothom.

La societat nord-americana elegirà aquest dimarts molt més que un president, un nou Congrés i alguns governadors. Les eleccions als Estats Units s'han convertit en un referèndum sobre un Donald Trump que aspira a la reelecció, però sobretot seran un veredicte sobre la força del populisme de dretes als EUA i arreu. El magnat de Nova York que fa quatre anys va conquerir la Casa Blanca agafant desprevinguts aliats i adversaris ha esdevingut icona de tots els moviments de dreta extrema que han proliferat els darrers anys.Al començament del 2020, tots els analistes coincidien en una cosa: si aquestes eleccions acabaven sent un referèndum sobre Trump, l'actual president estava llest. La pandèmia -amb 9 milions de persones infectades i 232.000 morts- i la resposta erràtica i farcida de mentides de Trump, amb els efectes sobre l'economia, ha convertit el procés electoral en un plebiscit sobre l'actual president. Els republicans, a diferència del que va passar el 2016, no han pogut derruir la imatge d'un Biden que, sense despertar entusiasme, ha demostrat resiliència i gran capacitat d'empatia per bastir una coalició de forces formidable.

