El blindatge de la immersió obre un nou front entre ERC i JxCat al Congrés

Ja fa temps que ERC i JxCat confronten obertament al Congrés. El darrer episodi va ser l'aprovació de la pròrroga de l'estat d'alarma, en la quals els republicans van votar a favor, com els quatre diputats del PDECat, i els de Laura Borràs es van abstenir. Sobre la taula està també la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, que els de Gabriel Rufián estan disposats a negociar. Ara, els dos partits sumen un nou front pel blindatge de la immersió lingüística a la llei d'educació, les esmenes a la qual es voten aquest dijous en comissió al Congrés.L'enfrontament parteix de l'esmena pactada per ERC amb el PSOE i Podem per eliminar de l'anomenada llei Celaá -substituta de la llei Wert-, la menció explícita del castellà com a llengua vehicular a l'escola a Catalunya. Els republicans han celebrat l'entesa perquè consideren que d'aquesta manera es blinda el model d'immersió lingüística. En canvi, JxCat ha replicat que aquesta esmena "ho fa tot menys blindar" que el català sigui la llengua vehicular a l'escola i, al seu judici, l'únic que fa és "suavitzar" la llei Wert.Quin és el punt de conflicte? El diputat Sergi Miquel ha defensat que en comptes de modificar només la referència al castellà s'hauria de suprimir directament tot el primer apartat de la disposició addicional 38 de la llei, encara en tramitació, que fa referència a les llengües vehiculars. L'acord d'ERC amb el govern espanyol passa per eliminar la referència al castellà i substituit-lo per la directriu que les autonomies han d'assegurar el dret a rebre ensenyament en castellà i les llengües cooficials de cada territori d'acord amb el que estableix l'Estatut i la Constitució.Amb tot, el diputat de JxCat ha argumentat que això no impedeix "al ministre de torn" que via reial decret fixi un percentatge més alt de castellà a les escoles catalanes, un fet que ha considerat "perillós" per a la immersió i un "èxit" per al PSOE. "Hi ha sentències dels tribunals més favorables a la immersió que aquesta esmena", ha etzibat el dirigent postconvergent. Després de les declaracions de Miquel, els republicans han convocat d'urgència per respondre. Ho ha fet la diputada Montse Bassa, que ha denunciat les "falsedats" i les afirmacions "molt greus" que JxCat ha dit sobre l'esmena d'ERC.Segons Bassa, precisament el que fa l'esmena és garantir que que es respectarà la llei d'educació catalana i, per tant, el català com a llengua vehicular i que no és cert que el govern espanyol pugui augmentar el percentatge de castellà via reial decret. Una llei orgànica, ha dit la diputada republicana, passa per sobre de qualsevol decret de la Moncloa. "És impossible fer una mala interpretació, en el text queda molt clar", ha insistit Bassa, que ha precisat que la llei, quan parla d'"administracions educatives", sempre fa referència al Departament d'Educació mentre que fa servir les denominacions de govern i ministeri per referir-se a l'estat espanyol. ERC ha acabat concloent que JxCat està fent "partidisme" amb la qüestió.L'enfrontament, doncs, està assegurat aquest dijous al Congrés, ja que JxCat ja ha advertit que pensa mantenir la seva esmena per suprimir tot l'apartat mentre que ERC no es mourà de l'acord segellat amb el PSOE i Podem. Per l'altra banda, és la dreta qui acusa els socialistes d'haver cedit davant l'independentisme eliminant la referència al castellà com a llengua vehicular.

