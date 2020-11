El segon poble d'interior més bonic de l'Estat és de Catalunya

Més de 50.000 seguidors a Instagram han triat Besalú com a segons poble més bonic d'Espaya. Foto: Arxiu NG.

Més de cinquanta mil seguidors a Instagram de Lonely Planet , l'editorial australiana de guies de viatge –les més conegudes i apreciades pels viatgers amb motxilla–, han triat Besalú, a la comarca de la Garrotxa, com el segon poble d'interior més bonic d'Espanya, per sota de Potes a Cantàbria.A través de l'etiqueta #elpueblodeinteriormásbonitodeespaña s'ha desenvolupat un seguit de votacions, a manera de lligueta, en què competien 16 dels 8.131 municipis d'Espanya, fins que la vila comtal de Besalú s'ha pogut situar a les semifinals i, finalment, per un escàs marge de vots, s'ha situat en segon lloc.Albarracín, a la província de Terol, i Alquézar, a Osca –ambdues poblacions, doncs, a l'Aragó– han aconseguit, respectivament, el tercer i quart lloc en la contesa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor