«A l'UCI estem cansats, hem tingut poc temps per recuperar-nos de la primera onada»

"L'últim pacient crític amb Covid-19 va sortir a finals de maig, i el 31 de juliol va ingressar el primer d'aquesta segona onada"

"La capacitat habitual de l'UCI ja està superada; de normal tenim 12 llits i actualment hi atenem 26 pacients"

El doctor Trenado és Cap de Servei d'UCI de MútuaTerrassa des del 2015. Foto: Cedida

"Comencen a disminuir els casos, però la pressió de l'UCI es mantindrà durant setmanes, almenys tres o quatre, que és el que dura de mitjana l'estada d'un pacient greu"

"L'objectiu és clar: tractar tots els malalts possibles dins de l'UCI sense trepitjar l'espai d'altres àrees"

"Els símptomes greus no són exclusius de la gent gran; tenim persones per sota dels 40 anys ingressades"

"Contra tot pronòstic, la majoria hem pogut fer vacances, que han anat bé per descansar, però altres van posposar les vacances per a la tardor i s'han trobat amb la situació actual"

"Hem vist gent jove i sana en una situació realment complicada, amb estades llargues a l'UCI i intubats"

La segona onada de coronavirus ja és aquí. Després de setmanes en què el nombre de casos i també d'ingressats ha anat en augment, els bars es troben tancats i està prohibit sortir al carrer entre les 22 i les 6 h. Sense un confinament total, però si amb dures restriccions , es busca frenar l'expansió de la pandèmia, que el fred afavoreix, i així evitar el col·lapse dels hospitals. Als hospitals de Terrassa aquest dimecres hi havia 228 ingressats per Covid-19, 29 dels quals a l'UCI. A Catalunya n'eren 489. MútuaTerrassa , amb una àrea de crítics per a 12 persones, n'atén 14 amb Covid-19 i més d'una desena amb altres patologies greus. En aquest context,ha parlat amb el cap de servei de la Unitat de Cures Intensives del centre, el doctor Josep Trenado, per conèixer la situació des de dins d'una àrea de crítics. A l'entrevista, reconeix la "tensió" en què es troba l'espai, posa en relleu l'experiència de la primera onada, assegura que el personal "es troba cansat" i demana no abaixar la guàrdia: "Tenim persones per sota dels 40 anys ingressades".- Estem arribant a una ocupació màxima dels espais habituals i estem ampliant els espais dedicats als pacients crítics.- Hem notat un augment pronunciat. A l'estiu va començar molt lentament, però en les últimament hem notat una pujada dels pacients i també de la durada dels ingressos. L'últim pacient crític amb Covid-19 va sortir a finals de maig, i el 31 de juliol va ingressar el primer d'aquesta segona onada. Des de llavors hem arribat als 14 actuals, amb una tendència de nous ingressos en augment, sobretot les dues últimes setmanes.- Actualment són majoria. Estem parlant d'un 55% o 60% dels pacients contagiats. L'altre part correspon a pacients per politraumatismes, postoperatoris, tractaments oncològics, complicacions neurològiques o cardiovasculars.- La capacitat habitual ja està superada. Per això hem habilitat àrees de semiintensius per a pacients de Covid-19 i hem reubicat els malalts que no estan contagiats. La nostra UCI de normal té 12 llits, i actualment atenem més de 20 pacients, 14 dels quals per la pandèmia. A més hem creat una àrea on hi atenem vuit persones més, cinc de les quals amb Covid-19.- A la primera onada vam arribar a atendre una cinquantena de persones a l'UCI. Estem preparats per poder replicar el dispositiu, però en aquesta ocasió atenem pacients sense Covid-19, un perfil que amb el confinament domiciliari pràcticament no existia. Així doncs, s'han de compartir recursos.- A la primera onada vam poder comptar amb companys d'altres àrees que es trobaven tancats perquè no hi havia demanda. Ara aquests es mantenen actius a la seva àrea, i aquest serà un dels factors que ens limitaran. Només per aquest fet ja mancaran professionals, a l'espera que els nostres es contagiïn. És una incertesa, i ens hi trobem en tots els àmbits. En aquesta segona onada ens preocupa més la falta de personal que no la de material- Es diu que la segona onada serà més llarga, i certament l'hivern serà llarg: ja de normal és una època dura, en què augmenten les patologies, sobretot respiratòries. Tenim l'experiència de la primera onada; estem ben preparats, però no volem tornar-hi a passar. Tot i que comencen a disminuir els casos, la pressió de l'UCI es mantindrà durant setmanes, almenys tres o quatre, que és el que dura de mitjana l'estada d'un pacient greu.- Tenint en compte que estem atenent malalts amb altres patologies com de normal, la Covid-19 fa augmentar entre un 80 i un 100% la demanda de l'àrea de crítics. El futur és incert i coneixem millor el virus, però sabem que els hospitals es tensaran.- Ens l'esperàvem, pel que fa a la nostra actuació s'ha centrat, sobretot, en l'adequació de la unitat i l'adquisició de material com respiradors i llits, però també fungible com medicaments específics. Hem preparat l'UCI per desdoblar-la; o entre d'altres, hem posat a punt l'espai de semiintensius per a doblar-ne la capacitat si fos precís. L'objectiu és clar: tractar tots els malalts possibles dins de l'UCI sense trepitjar l'espai d'altres àrees, com si que va passar a l'altra onada.- Els pacients que nosaltres atenem són els més greus: presenten una falta important d'àrea, també anomenada dispnea, i tots requereixen intubació. Per sort són un petit grup dins de tots els pacients, però arriben amb complicacions severes i amb la necessitat de rebre aire d'un respirador.- Tenim tant homes com dones, sobretot d'entre 50 i 80 anys, la majoria sense patologies prèvies. Vull deixar clar que els símptomes greus no són exclusius de la gent gran; tenim persones per sota dels 40 anys ingressades.- Hem de ser curosos, perquè ens relaxem pensant que es tracta d'una malaltia que només afecta la gent gran. Si bé és cert que a més edat, més baixen les defenses, hem vist gent jove i sana en una situació realment complicada, amb estades llargues a l'UCI i intubats. Sovint el virus es manifesta de forma banal i fins i tot asimptomàtica entre els joves, però tothom ha de conèixer aquestes excepcions i evitar que es propagui.- Generalment estem cansats, hem tingut poc temps per recuperar-nos de la primera onada, dos mesos. Contra tot pronòstic, la majoria hem pogut fer vacances, que han anat bé per descansar, però altres van posposar les vacances per a la tardor i s'han trobat amb la situació actual. Psicològicament estem més preparats perquè tenim una experiència prèvia, però precisament per això, som conscients del patiment de la primera onada i pensar que hi podem tornar a passar ens angoixa.- Sí, tot i que pot afectar altres òrgans, l'afectació més gran és als pulmons, suficientment greu per entrar a l'UCI. La gran majoria arriben conscients però amb falta d'oxigen, pel que el seu tractament és plenament encarat en aquest sentit. És aquí on els respiradors juguen un paper tan important, ja que fa la funció dels pulmons quan aquests no responen.- Aquest es un afer d'epidemiòlegs i responsables de salut pública. El que sí que puc assegurar és que si no aconseguim que els casos disminueixin, indubtablement el sistema corre el risc de col·lapsar-se, i llavors segur que s'haurien d'adoptar mesures més severes.

