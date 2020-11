​Troben més de 500 plantes de marihuana en el soterrani d'un xalet de luxe d'Altea

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de 545 plantes de marihuana en el soterrani d'un xalet de luxe d'Altea, a la Marina Baixa. A l'actuació s'han detingut dues persones, de 35 i 27 anys, de nacionalitat holandesa com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública i un altre de frau a la xarxa elèctrica.El destí de la droga era Holanda, on el seu preu es podria multiplicar per tres en comparació al que té a Espanya, uns 87.000 euros, segons ha informat l'institut armat. Els dos detinguts produïen una varietat molt específica d'aquesta planta, caracteritzada per tenir un major nombre de cabdells i molt poques fulles.A l'interior de l'habitatge també s'han trobat pots amb dos quilos de cabdells d'aquesta mena de marihuana. També s'han intervingut una avançada instal·lació d'equips elèctrics i electrònics, utilitzats per a l'òptim creixement i la floració de la planta, valorada en uns 50.000 euros.Els detinguts han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Benidorm i han quedat en llibertat amb càrrecs, a l'espera del judici.

