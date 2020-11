El Sindicat de Llogaters denuncia una «oposició radical» d'Ábalos a l'aturada de desnonaments

El moviment per l'habitatge de Catalunya centra la pressió en el ministre d'Agenda Urabana, José Luis Ábalos, per aconseguir una aturada dels desnonaments. Grups d'habitatge, Sindicat de Llogaters i PAH han visibilitzat avui una demanda conjunta dirigida al ministre, que sembla que per ara farà cas omís de les reivindicacions. Fonts del Sindicat de Llogaters asseguren aque en les seves converses amb la Moncloa topen amb una "oposició radical" d'Ábalos a la mesura."Ni tan sols ho contemplen en el cas de desnonadors professionals com els bancs i fons voltor. Diuen que això causaria inseguretat jurídica a aquests grans tenidors", asseguren des del sindicat, que acusen el govern de Pedro Sánchez d'utilitzar el mateix discurs que Blackstone o Cerberus, dos dels fons d'inversió amb més propietats a l'Estat. "I la inseguretat jurídica que pateixen les famílies?", es pregunten les fonts consultades.El sindicat carrega durament contra el govern espanyol i qualifica la negativa de "vergonya impròpia d'un govern autodenominat progressista". El col·lectiu també reclama a PSOE i Podem celeritat per estendre a tot l'Estat la regulació del preu dels lloguers vigent a Catalunya des del setembre. El govern espanyol s'ha compromès a portar la iniciativa al Congrés abans del març.Des del Sindicat de Llogaters també es fa una crida als partits catalans amb representació al Congrés. "Demanem utilitzar els diputats a Madrid per deixar-li clar al govern espanyol que no hi haurà cap mena d'acord sobre cap tema si no comença a garantir el dret a l'habitatge", reclamen a JxCat, ERC, els comuns i la CUP.Com ja ha transmès el moviment per l'habitatge avui, el Sindicat de Llogaters dona per fet que el decret antidesnonaments aprovat aquest dimarts pel Govern tindrà poc recorregut. "Els jutges ja han deixat clar que no aturaran desnonaments si l'Estat no els obliga", defensen.

