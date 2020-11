VÍDEO Oriol Mitjà assegura que els tests ràpids també funcionen en asimptomàtics

⚠️El test d'antígen funciona en #asimptomàtics i el seu ús en activitats on hi hagi risc de transmissió pot evitar nous rebrots !!



Avui publiquem l'informe aquí @b👇 https://t.co/StBgTR76Hc



I ho recull LV @JosepCorbella aquí 👇 https://t.co/FVyOV2aYRS pic.twitter.com/h1YgpGh41v — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 4, 2020

Després de la reivindicació dels tests d'antígens durant les últimes setmanes, Oriol Mitjà ha publicat avui l'informe al portal medrvix.org , tal com ja va avançar la setmana passada , sobre el resultat d'un estudi sobre l'eficiència dels que desenvolupa Abbott, anomenats Panbio. L'anàlisi del producte ha determinat que, en una prova de 1.000 mostres, tenen una sensibilitat del 90% i una especificitat del 99%.Els resultats exposats per Mitjà demostren un 99% de sensibilitat per a les persones amb la càrrega viral més alta i un 90% si és moderada.L'investigador ha revelat també que la prova, que es va realitzar amb un escovilló nasal per a l'estudi, funciona "igual" per simptomàtics que per asimptomàtics, fet que és especialment important per consolidar-se com una eina útil per frenar els contagis i reobrir activitats actualment paralitzades pel risc que comporten.Mitjà ha insistit constantment en la necessitat d'utilitzar tests d'antígens per poder dur a terme activitats que, sense aquestes proves ràpides, s'han de tancar per l'elevat risc que suposen. Al mateix temps, l'investigador posa en valor la comoditat i rapidesa que ofereixen.

